Reformer cadillac ve pilates aleti

Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle fazla kilolarımızdan ve vücudumuzdaki sarkmış kısımlardan nasıl kurtulacağımız hakkında konuşacağız. Şüphesiz birçoğumuz fazla kilolarımızdan yağlanmış bölgelerimizden ve sarkmış kısımlarımız dan oldukça şikâyetçiyiz. Ancak buna karşın bizi sonuca götürebilecek çözümler üretmekte zorluk çekiyoruz. Zaman zaman spor salonlarına gitsek de hayal kırıklıklarıyla geri döndüğümüz,sporu bıraktığımız bile oluyor. Peki, ne yapmalıyız bu fazlalıklarımızdan kurtulmak için? Nasıl bir şey denemeliyiz? İşte biz de bu yazıyı size bu tarz sorunlardan kurtulmanızı sağlamak için yazıyoruz. Öncelikle yapmanız gereken şey çok basit pilates. Çoğunuz pilates hakkında azda olsa bilgi sahibisinizdir sanırım. Pilates den kısaca bahsetmek gerekirse pilates diğer sporlara göre oldukça kısa bir sürede vücudunuzun sıkılaştırıp size esneklik kazandırması ile ünlü bir spordur. Bildiğiniz üzere birçok ünlü pilates yapmaktadır. Yani artık hayal ettiğiniz vücut vücutlar çok da uzakta değil. Pilates hem aletsiz hemde aletle yapılan bir spordur. Bugün aslında alet ile yapılan kısmına bakacağız. Bugünkü aletimiz reformer cadillac aleti. Reformer cadillac aleti pilatesin bir dalıdır, bir branşıdır. Reformer cadillac aleti sayesinde çok kısa süre içerisinde esneklik kazanıp sarkmış bölgelerinizi sıkılaştırabilirizsiniz ve bunları yaparken spor sonrası çekilen ağrıları çekmeyeceksiniz.

Öyle şey olur mu dediğinizi duyar gibiyim. İnan ki bu alet tam bir mühendislik harikası ve yer çekimi o kadar iyi kullanıyor ki spor sonrası çekilen ağrılar artık son buluyor. Bu aleti pilates merkezi bulunan spor salonlarında bulabilme ihtimaliniz var. Eğer şanslıysanız böyle bir spor salonunda denk gelebilirsiniz ve aylık ücretler karşılığı bu aletin kazançlarından faydalanabilirsiniz. Ancak böyle bir spor salonuna karşılaşmasanız da hemen üzülmenize gerek yok. Bir çözüm yolu daha var aslında. Bu sayede bu aleti satın alabilirsiniz. 5000 ile 7000 Türk lirası arasında değişen bir fiyat yelpazesine sahip olan pilates reformer cadillac aletini sarı pilates firmasından sipariş ederek bu alete sahip olabilir evinizde sporun ve pilatesin keyfine ailecek varabilirsiniz.



