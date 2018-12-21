Rektör Budak'tan Öykü Arin için çağrı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya donör bulunması için destek çağrısı yaptı.

Lösemi tedavisi gören 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için bir destek de Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak’dan geldi.

Lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da ilik nakli kampanyası başlatıldı. Öykü Arin Yazıcı için düzenlenen bu kampanyalara destek olmak için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde “Kök Hücre Geleceği Kurtarır, Öykü Arin’e ve Tüm Lösemili Çocuklara Umut Olalım ’’ adıyla düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da destek oldu.

Vatandaşları kök hücre nakli için donör olmaya çağıran Rektör Prof. Dr. Budak şöyle konuştu:

‘‘Kızılay ile işbirliğinde hastane çalışanımız Eylem Yazıcı’nın kızı sevgili Öykü için düzenlenen kampanyaya Ege Üniversitesi ailesi olarak biz de destek veriyoruz. Ege Üniversitesi Rektörü olarak tüm kamuoyunu Öykü kızımıza uygun kök hücrenin bulunması için destek olmaya çağırıyorum. İnşallah uygun donör bulunur, uygun ortamlar sağlanır ve kızımızın tedavisini gerçekleştiririz. Bu kampanyaya destek veren bütün Ege Üniversitesi çalışanlarına ve Kızılay yetkililerine teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi olarak bu kampanyanın yanındayız ve destekliyoruz.’’

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, dekanlık ve hastane üst yönetimi ile çok sayıda hastane personeli destek verdi.