Romatizma 6 aylık bebekte bile görülebiliyor!

Çocuk Romatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şevket Erbil Ünsal, romatizmanın çocuklarda 3-4 yaşında başlayabildiğini, 6 aylık bebekte dahi hastalığı gördüklerini belirterek, ebeveynlerin farkındalığını artırmak için çalıştıklarını ifade etti

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Pediatrik Romatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ünsal, romatizmanın yaşlılık dönemine özgü bir hastalık olarak bilindiğini ancak çok küçük yaşlarda dahi bu hastalığa rastladıklarını kaydetti.



Genetik kökenli bir hastalık olan romatizmanın bağışıklık sisteminin uyarıcılara aşırı cevap verdiği durumlarda ortaya çıktığını kaydeden Ünsal, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her bin çocuktan 1'inde bu hastalığa rastlanabildiğini aktardı.



Hastalığın belirtilerinin aksama, elini kolunu kullanamama, sabah tutukluğu ve şişme olduğunu söyleyen Ünsal, bu belirtiler ortaya çıktığında ailelerin çocuklarını ortopediste götürmesi gerektiğini anlattı.



Çocuklarda romatizmanın belirtiler ilk ortaya çıktığında teşhis edilmesi gerektiğini kaydeden Ünsal, "Romatizma çocuklarda 'o yaşta olur mu' dediğiniz dönemde bile görülebilir, 3-4 yaşında başlayabilir. 6 aylık bebekte de romatizma olduğunu gördüm. Önemli olan konuyla ilgili farkındalık yaratmak, bebeklerin de çocukların da romatizma olabileceğini bilmek. Çünkü gözden kaçabiliyor ve ölümcül sonuçlara yol açabiliyor." şeklinde konuştu.



"Romatizma hareketsizliği sevmiyor"

"Gözü de etkiliyor"

Romatizmanın belirtileri ilk ortaya çıktığında yanlış teşhis sonucu çocukların kol ve bacaklarının alçıya alınabildiğini aktaran Ünsal, hareketsizliğin hastalığı daha da kötüleştirdiğini vurguladı.Ailelerin öncelikle çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurması gerektiğini, böylelikle romatizmanın daha kolay anlaşılabileceğini ifade eden Ünsal, "Bazı romatizma hastası çocuklara tanı konulamıyor, bir eklemin şişmesi, kıvrık kalması kanıksanabiliyor. Hastalık anlaşılmıyor. Oysa tedavisiz her dakika çocukta eklem hasarı riskini yükseltiyor." dedi.Erken teşhisin büyük önem taşıdığını, hastalığın başlangıcında tedavinin çok daha kolay olduğunu anlatan Prof. Ünsal, şikayetleri kontrol altına almanın her geçen gün daha zorlaştığını ve pahalıya mal olduğunu söyledi.Romatizma hastası çocukların sadece şişme, eklemlerini oynatamama belirtileriyle değil "yüksek ateş" şikayetiyle de sağlık kuruluşlarına başvurabildiğini dile getiren Ünsal, "Romatizmanın birkaç eklemi ya da 30-40 eklemi tuttuğu farklı tipleri var. Sürekli bilgi yenilemesi yapıyoruz. Farkındalığı arttırmak için eğitimler veriyoruz." dedi.Çocuklarda romatizmanın tespit edilememesi ve farklı ilaç tedavileri uygulandığında sonucun ölümcül olabildiğine işaret eden Ünsal, hastalığın sessizce gözü de etkilediğine, körlüğe yol açabildiğine dikkati çekti.Hareket sistemini etkileyen hastalık hakkında farkındalık yaratmak ve romatizma hastası çocukları buluşturmak için her yıl eğitim kampı düzenlediklerini ifade eden Ünsal, çocukların el becerisini geliştirmek için birlikte seramik çalışması yaptıklarını sözlerine ekledi.