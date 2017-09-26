Saç Ekimi Hakkında Merak Edilenler

Saç dökülmeleri pek çok sebeplerden ötürü meydana gelir. Bunlardan en dikkat çekenleri; genetik faktörler, hormonal değişimler, stresli yaşam, mevsim değişimleri ve hastalıklardır

Saç bakımı için tercih edilen kozmetik ürünler ve kullanılan kimyasal ilaçlar sonucunda geçici ya da kalıcı olarak yaşanan saç dökülmelerinin tedavilerini dermatologlar yapar.

Saç dökülmesi tedavisi uygulanmadan önde dermatologlar hastalığın sebebini detaylı olarak incelerler ve uygun tedavi yöntemini uygulayarak hastalarının saç dökülmesi probleminin önüne geçmeye çalışırlar.

Kimi zaman; genellikle saç dökülmesinin sebebi genetik faktörler olduğunda saç dökülmeleri kalıcı olur; yeni saçların uzaması ve kelliği azaltması söz konusu olmaz.

Bu gibi bir durumda en kesin çözüm saç ekimi yöntemleri ile elde edilmektedir. Kesin çözüm sunan ve yüksek başarı yüzdesine sahip bu operasyonlar kişiye özel planlanır ve uygulanacak prosedürler kişinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak şekillendirir.

Saç ekimi operasyonu sırasında genellikle başın yan ve arka taraflarındaki saçların yoğun bulunduğu bölgeden nakil yapılmaktadır. Lokal anestezi altında yapılan saç ekimi operasyonu “greft” adı verilen doku parçaları ile saç köklerinin nakledilmesiyle gerçekleştirilmektedir.

Saç Ekimi Nerede Yaptırılır?

Saç ekimi tıbbi bir prosedürdür bu yüzden Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve ruhsat verilmiş sağlık kuruluşlarında yapılması gerekir.

Seçilen sağlık merkezlerinde kullanılan cihazların teknolojik olarak gelişmiş olması ve operasyonun gerçekleştirileceği yerin ameliyathane koşullarına sahip olması da operasyonun başarıyla tamamlanması için olmazsa olmaz şartlar arasında yer almaktadır.

Kimler Saç Ekimi Yaptırabilir?

Saç dökülmesinin ne zaman yapılacağını belirleyen temel faktör saç dökülmesinin hangi evresinde olduğu ile doğrudan bağlantılıdır.

Saç dökülmesi devam ediyorsa ve bu esnada operasyon gerçekleştirilmişse, ileriki dönemde istenilen sonuç elde edilemeye bilir. Bu nedenle; saç ekiminden maksimum verim alınabilmesi için saç dökülmesinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Saç dökülmesi tamamlanmışsa 18 yaşından itibaren saç ekimi operasyonu güvenli bir şekilde yaptırılabilir.

Saç Ekimi Riskleri Nelerdir?

Konusunda uzman cerrahlar ve dermatologlar tarafından gerçekleştirilen saç ekimi operasyonları sonucunda ciddi komplikasyonlar görülmemektedir.

FUE saç ekimi yöntemi ile yapılan saç ekimlerinde herhangi bir yara izi oluşumu olmaz ve ameliyat sonrasında hiçbir iz kalmaz.

Yazının devamı için Safa Hastanesinin http://www.safahastanesi.com.tr/saglik-kosesi/Sac-Ekimi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.