Saç Ekimi Operasyonunda Acı Hissedilir mi?

Saç ekimi operasyonu lokal anestezi ile gerçekleştirilmektedir. Belirlenen bölgelerin uyuşturulması ile operasyon gerçekleştirilmektedir. İğne aşamasında bir acının hissedilmesi doğaldır. Yapılan iğneler bittikten sonra hasta herhangi bir acı hissi yaşamamaktadır. Acı hissiyatı kişiden kişiye göre değişmektedir.

Saç ekimi operasyonu lokal anestezi ile gerçekleştirilmektedir. Belirlenen bölgelerin uyuşturulması ile operasyon gerçekleştirilmektedir. İğne aşamasında bir acının hissedilmesi doğaldır. Yapılan iğneler bittikten sonra hasta herhangi bir acı hissi yaşamamaktadır. Acı hissiyatı kişiden kişiye göre değişmektedir.

Saç ekimi operasyonu öncesi yapılan saç analizi muayenesi sonuçlarına göre; hangi bölgelerden kaç kökün alınacağı ve hangi bölgelere ne düzeyde bir ekim gerçekleştirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu plan doğrultusunda hedeflenen verici donör bölgeler lokal anestezi ile uyuşturulur. Uyuşturma işlemi bittiğinde hastanın ağrı veya acı duymadığını garanti altına almak için kontrol yapılır. Hasta herhangi bir ağrı ya da acı duymuyorsa, verici donör bölgelerden kökler teker teker alınmaya başlanır.

Verici donör bölgelerden hedeflenen köklerin alım işlemi bittikten sonra, ekim yapılacak kel bölge yine lokal anestezi ile uyuşturulur. Bu bölgenin de tam uyuştuğundan emin olmak için kontrol yapılır. Bir ağrı ya da acı hissedilmiyorsa verici donör bölgelerden kaç kök alındıysa o sayıda köklerin ekileceği kanallar açılır. Kanal açımı bittikten sonra köklerin ekim aşamasına geçilir. Kanal açımı öncesi uyuşmuş olan bölgeler yine kontrol edilir. Bir acı ya da ağrı hissedilmiyorsa köklerin ekim aşamasına geçilir.

Saç ekimi tedavisi bittikten sonra her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için ilk kontrol ve pansuman yapılır. Gece yatarken ağrı ya da şişlik oluşmaması için birtakım ilaçlar hastaya verilir. Bu ilaçların nasıl kullanılması, ilk gün nelere dikkat edilmesi ve bundan sonra nasıl bir yol izlenilmesi gerektiği gibi bilgiler hastaya ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

Fue saç ektirme operasyonunda sadece iğneler yapılırken bir ağrı hissedilir. Operasyon esnasında ya da sonrasında kurallara uyduğu zaman bir ağrı, acı ya da şişlik oluşmamaktadır. Operasyon esnasında hasta muhabbet edebilir, film izleyebilir, gazete, kitap okuyabilir ve mola isteyebilir.

Saç ekimi operasyonunda ilk gün neden önemlidir ve nelere dikkat edilmelidir?

Operasyonun ilk günü ekilen saçların zarar görmemesi, şişlik oluşmaması ve mikrop kapılmaması adına çok büyük önem arz etmektedir. Operasyon bitimi hastanın dinlenmesi gerekmektedir. Dışarıda fazla durulmadan, ekim yapılan bölgeye uygun pozisyonda dinlenilmesi önerilir. Gece yatış pozisyonu ise yine ekim yapılan bölgeye göre belirlenmektedir. Şişliğin oluşmaması için hasta hafif uzanır pozisyonda günü tamamlaması önemlidir. Operasyondan sonra mikrop kapılmaması için tozlu ve pis ortamlardan kesinlikle uzak durulması şarttır.

Saç ekimi operasyonundan sonra ağrı oluşursa ne yapılmalıdır?

Operasyondan sonra ağrı pek rastlanan bir durum değildir. Ağrı eşiği düşük hastalarda bazen görülebilmektedir. Ancak bu ağrı katlanılmayacak boyutlarda olmamaktadır. Bu sebeple bütün hastalara önceden önlem amaçlı ağrı kesici takviyeleri yapılmaktadır. Bu sayede ağrı oluşması önlenmektedir.

Saç ekimi operasyonun her aşaması planlama ile yapılması ve her işlemin zamanında uygulanması ile acı, ağrı gibi durumların en aza indirilmesi mümkündür.