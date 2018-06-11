Saç Ekiminde Alın Çizgisinin Önemi

Bu amaçla yapılan saç ekim işlemlerinde en sık rastlanan durum, alın çizgisini öne alma uygulamalarıdır. Bazen genetik özelliklerin de etkisi ile alın çizgisi olması gerekenden daha geride bulunabilmektedir. Bu da kişinin istediği görüntüyü elde etmesini güçleştirmektedir. Saç ekim uygulamalarının günümüzde geldiği durumu düşündüğümüzde, alın çizgisini istenilen noktaya alabilmek hayal değildir.

Bu konudan muzdarip olan danışanların oldukça memnun kaldığı sonuçlara kavuşabilmeleri artık mümkündür. İşlem sonrasında istenilen en doğal görüntüye kavuşulabilmektedir. Ancak bu doğal görüntü için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

Alın Çizgisini Öne Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Alın çizgisinin önde bulunması, arada istisnalar bulunsa da genel itibariyle genetik faktörlerden kaynaklanmaktadır ve çoğunlukla doğumdan itibaren görülebilmektedir. Yani bu durum yapısal olarak kişi doğduğundan itibaren bu şekildedir. Alın çizgisini öne alma ekimi yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta da kişinin saç dökülmesi konusundaki genetik etkisinin ne şekilde olduğudur.

Bu konuda en doğru tespiti de danışanın ailesindeki diğer bireylerin saç dökülme olgularından hareketle yapabiliriz. Genetik olarak tepe noktası açıklığı oluşma ihtimali olan bireylerde, alın çizgisini öne alma konusunda acele etmemek doğru bir karar olacaktır. Çünkü; ilerleyen dönemlerde tepe noktasında açılmalar başladığında çok hoş bir görüntü elde edilemeyecektir. Bu yüzden doğru zamanlama uygulama da önemli bir rol oynamaktadır.

Alın Çizgisi Oluştururken Doğru Tercihin Önemi

Sadece alın çizgisi oluştururken değil, tüm saç ekim işlemlerinde doğru tercih yapmak önemli bir ayrıntıdır. Çünkü ekim işlemleri sonucunda elde edilen görüntüye kavuşabilmek için doğru uygulama yapılmalıdır. Bu doğru uygulamanın yolu da uzman bir kadrodan geçmektedir.

Aslı tarcan istanbul saç ekimi olarak bu uzman kadroyu bünyemizde toplamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alın çizgisi oluştururken alınan saç kökleri doğru açı ile ekilmelidir. Eğer seans sırasında uygun açı yakalanmazsa işlem sonrasında çıkan yeni saçlar istenilen görüntüyü oluşturmayacaktır. Bu da ne danışanın ne de biz uzmanların istediği bir sonuç değildir.

Saç ekimi yapılırken hangi alana olursa olsun tüm incelikleri dikkat edilerek uygulama yapılmalıdır. Ancak söz konusu alın çizgisi oluşturma olduğunda bu incelik birkaç katına çıkartılmalıdır. Çünkü; alın çizgisi kişinin duruşunu ve hatta karakteristik görünümünü oluşturmada bile oldukça önemlidir.

O yüzden de danışanlar ve uzmanlar bu konuda ayrı bir özen göstermelidir. Şakak boşluklarında kişinin yüz yapısına uygun genişlikler bırakılmalıdır. Danışanın seans sonrası istemediği sürprizlerle karşılaşmaması adına, bunlar küçük ama önemli ayrıntılardır.

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