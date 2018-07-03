Sağlık Bir Yaşam İçin Neler Yapılmalı?

Sağlık, insanların sahip olduğu en büyük zenginliklerden birisi. Bu yüzden sağlığınızı korumak ve bunun için çaba sarf etmek, hayatta yapabileceğiniz en akıllıca şeylerden bir tanesi. Son tıbbi veriler, sağlık konusundaki fikirlerimizi derinden etkiledi. Doğru bilinen yanlışlar giderek daha fazla insanın sağlığından olmasına neden oluyor. Peki sağlıklı bir yaşam için neler yapılmalı? Beslenme, spor, alışkanlıklar, uyku düzeni ve tüm bunlarla merak ettiğiniz konuları sizler için araştırdık

Sağlık, insanların sahip olduğu en büyük zenginliklerden birisi. Bu yüzden sağlığınızı korumak ve bunun için çaba sarf etmek, hayatta yapabileceğiniz en akıllıca şeylerden bir tanesi. Son tıbbi veriler, sağlık konusundaki fikirlerimizi derinden etkiledi. Doğru bilinen yanlışlar giderek daha fazla insanın sağlığından olmasına neden oluyor. Peki sağlıklı bir yaşam için neler yapılmalı? Beslenme, spor, alışkanlıklar, uyku düzeni ve tüm bunlarla merak ettiğiniz konuları sizler için araştırdık.

Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, özellikle şekerin insan vücudu için zararlı bir madde olduğunu ortaya koydu. En tuz ve un kadar zararlı olan şeker, insan vücudundaki kanser hücrelerini besleyerek yayılmasını kolaylaştırıyor. Buna ek olarak pek çok sağlıklı beslenme diytetinin ilk şartı da şekeri kesmekten geçiyor. Eğer sık sık çay - kahve içen biriyseniz ya da uslanmaz bir çikolata bağımlısıysanız hem sağlıklı bir diyet yapabilir, hem de çay - kahve alışkanlığınızdan vazgeçmeden hayatınıza devam edebilirsiniz. Elbette günlük çay ve kahve tüketiminize dikkat etmelisiniz. Çay ve kahvenin vücuda giren demirin emilmesini engellediğini aklınızdan çıkarmayın. Peki şekersiz bir hayat nasıl mümkün?

Bitter Çikolata Ve Bitkisel Tatlandırıcılar

İnsanlar sağlıklı bir yaşama giden yolun şekeri kesmekten geçtiğini artık biliyorlar. Belki de bu yüzden pek çok markette protein ağırlıklı, lifli atıştırmalıklar ve meyvelerden elde edilmiş tatlandırıcılar bulunuyor. Buna ek olarak artık market raflarında yüksek yoğunlukta kakao içeren rakiplerine oranla daha az şekerli bitter çikolata çeşitlerine rastlamak mümkün. Hatta doktorlar, bitter çikolatanın (elbette şeker oranı yüksek olmayacak) kalp sağlığı için iyi bir kaynak olduğunu dahi belirtiyorlar. Şekeri kestiğinizde diyet esnasında kendinizi biraz huzursuz ve yorgun hissediyorsanız, gün içinde belli aralıklarla azıcık bitter çikolata yemenin size kilo olarak dönüşü çok az olacaktır.

Bir diğer mesele de tatlandırıcılar. Özellikle 90’lı yıllarda çay ve kahvenin ayrılmaz bir parçası haline gelen suni tatlandırıcıların yerine bugün pek çok alternatif var. Eczanelerden, market ve sağlık - kozmetik mağazalarından bitkisel tatlandırıcılar (stevya, meyve şekeri) çay ve kahve keyfinizi kesintiye uğratmadan diyetinizi sürdürmenizi sağlayacaktır. Buna ek olarak şekeri hayatından çıkaranlar için başka alternatifler de yok değil. Örneğin çay veya kahveye bal katmak da bu alternatiflerden bir tanesi. Eğer kahve ve çayı abartısız olarak şekersiz içmek isteyenlerdenseniz yanında biraz meyveyle de tüketebilirsiniz.

Margarin Out Tereyağı, Bitkisel Yağlar In!

Sağlıklı bir yaşam için doğru beslenmek şart. Bunun için yapay ollarla bitkisel yağların doyurulması ile elde edilen margarinden uzak durmalısınız. Bu gıda ürününün geçmişi Napolyon’a kadar uzanmaktadır. Margarin, Napolyon’un tereyağı yetiştiremediği askerlerine sunduğu yapay bir üründü. Endüstri çağı ile mutfaklarımızda yer alan bu yağdan hemen kurtulun. Çünkü insan metabolizması margarini tanıyamıyor.

Peki margarin yerine ne kullanmalısınız? Doğal köy tereyağı, mucizevi zeytin yağı, balık yağı ve hindistan cevizi yağı sizlerin imdadına yetişiyor. Özellikle güne kahveyle başlıyorsanız çok az miktardaki hindistan cevizi yağını kahvenize katmayı deneyin. İnsanlarımız beslenme konusunda artık daha bilinçli oldukları için bugün çörek otu yağından hindistan cevizi yağına kadar her türlü ürünü marketlerden bulabilirsiniz.

Lifli Meyveler, Şekersiz Tatlılar Ve Gluten

Eğer meyve sularının diyetlere yardımcı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü meyvenin sindirimi kolaylaştırması veya sizi tok tutması için posasıyla birlikte tüketilmesi gerekiyor. Buna ek olarak piyasadaki pek çok meyve suyunun normalden çok şekerli olduğunu sizler de fark etmişsinizdir.

Şekerden vazgeçmek, tatlılardan vazgeçmek anlamına gelmiyor. Şekere sağlıklı bir alternatif olarak ülkemizde de artık bulunabilen akça ağaç şerbeti, magnezyum ve diğer mineraller açısından zengin bir kaynak. Bir de hamur tatlılarınızda undan ziyade yumurta kullanırsanız diyet esnasında ihtiyacını duyduğunuz proteini almış olursunuz.

Son yıllarda sağlıklı yaşam ile ilgili duyarlılık oldukça arttı. Bunun sonucu olarak glutensiz gıda ürünleri de sık sık karşımıza çıkıyor. Buğday unundan yoğurulan hamura yapışkanlık özelliğini veren gluteni hayatınızdan çıkardığınızda çok daha fazla rahat ettiğinizi göreceksiniz. Eğer sağlıklı bir beslenme programı istiyorsanız aşağıda sizler için sıraladığmız küçük tavsiyeleri de uygulayabilirsiniz;

Ambalajlı Gıda Ürünlerinden Uzak Durmak: Özellikle Evde Kendi Yoğurdunuzu Yapmak Son Zamanlarda Oldukça Yaygınlaştı.

Meyveyi Abartmamak: Meyve, Uzun Yaşamın En Önemli Parçası. Ancak Meyvelerde De Şeker Olduğunu Unutmayın Ve Tüketirken Dikkatli Olun.

York Testi, Kan Grubu Diyeti, Atkins Diyeti, Avokado Gibi Diyet Trendlerini Araştırın.

Öğünlerinizde Karbonhidrattan Çok Proteine Ve Özellikle Et ve Yumurta Beyazına Ağırlık Verin, Su İçmeyi Kesinlikle İhmal Etmeyin.

Zararlı Alışkanlıklardan Kurtulmak

Zararlı alışkanlıkların ilk sırasında elbette sigara geliyor. Yapılan araştırmalara göre sigara her yıl AIDS, İntihar, Araba Kazaları ve benzeri ölümlerden çok daha fazla insanın bir yıl içinde hayatını kaybetmesine neden oluyor. Belki de bu yüzden özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde sigara içenler artık ikinci sınıf insan muamelesi görüyor. Peki sigarayı nasıl daha kolay bırakabilirsiniz?

Günümüzde oldukça popüler bir hale gelmiş olan elektronik sigara , sigara bağımlılığınızı sonlandırabilir. Yaygın kanının aksine mekanik mod olarak bilinen bir e-sigara kullanmıyor ve e-likit denilen sıvıların kaliteli olanlarını tercih ediyorsanız hem ciğerleriniz hem de bütçeniz bayram edebilir. Ülkemizde satışı yasalarla sınırlandırılsa da elektronik sigara başta internet gibi farklı pek çok kaynaktan elde edilebiliyor. Yeni trend e-sigara bir tütün ürünü olarak sayılsa da yapılan araştırmalar e-sigara modellerinin sigarayı bıraktırmakta başarılı bir yöntem olduğunu ortaya koyuyor.

Peki sigarayı bırakmak için başka neler yapabilirsiniz? Spor alışkanlığı veya hobi edinmek, sizi sigaraya iten etmenlerden uzak durmak, sigarayı bırakmanın diğer yollarından. Eğer sigarayı bırakmak için nikotin bandı veya nikotin sakızı gibi çarelere başvuracaksanız belki de basit bir elektronik sigara ve tadı hoş bir e-likit seçeneğini yeniden düşünebilirsiniz.

Diğer kötü alışkanlıklar arasında stres ve alkol geliyor. Stresin, beyni küçülttüğü ve kalp sağlığını bozduğu zaten biliniyor. Buna ek olarak alkol için sigarada olduğu gibi bir kestirme yol yok. Eğer sevdiklerinizi düşünüyorsanız, alkolün de iç organlarınıza en az sigara kadar zarar verdiğinin farkında olun.

Spor, Meditasyon Ve Stressiz Bir Yaşam

Peki sigara veya alkole alternatif olarak neden spor gösteriliyor? Bunun nedeni spor yapmanın beyindeki zevk ve mutluluk hormonlarını uyarıp harekete geçirmesi: Hal böyle olunca beyniniz alkol veya sigaranın sizlere sağladığı zevk hormonlarına karşı kayıtsız kalıyor. Üstelik akşamdan kalma ve bir sigarayı yeni atmışken spor yapmak oldukça zor olduğundan spor sizi bu iki kötü alışkanlığı bırakmanız konusunda zorluyor.

Meditasyona ek olarak detoks yapmanız ve stresten uzak durmanız da son derece önemli. Burada detokstan kastımız sadece vücudunuzu zararlı maddelerden arındırmak değil. Zihninizi, gündeminizi, düşüncelerinizi ve hatta çalışma - oturma odanızı fazlalıklardan arındırmak, çağımızın en kötü unsuru olan stresi sizden uzak tutacaktır. Zaman zaman telefonunuzu ve bilgisayarınızı kapatın. Küçük yürüyüş molaları, sosyal medya detoksu, sevdiklerinizle vakit geçirmek sizlere iyi gelecektir.