Sağlık ekipleri 450 bin kişiyi ev ve iş yerlerinde ziyaret edecek

İzmir'de 'Sağlık Bakanımızın Selamını Getirdik' projesiyle doktor, hemşire ve sağlık memurundan oluşan ekipler 450 bin kişiyi ev ve iş yerlerinde ziyaret edecek. İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, 'Sağlık yöneticileri ve çalışanları artık daha çok halkın içinde olacak. Proje kapsamında vatandaşımızı sağlık okur yazarlığını arttırmak istiyoruz' dedi

İzmir'de başlarında doktorların bulunduğu ekipler, ev ve iş yerlerinde ziyaret ettiği vatandaşların sağlıkla ilgili sorunlarına çözüm arıyor. İl Sağlık Müdürlüğü, hazırlanan 'Sağlık Bakanımızın Selamını Getirdik' adlı proje kapsamında doktor, hemşire ve sağlık memurunun yer aldığı bir ekip oluşturdu. İzmir'in 30 ilçesi ve bin 51 mahallesinde uygulanmaya başlayan proje kapsamında 450 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Çat kapı ev ve iş yeri ziyaretleri yapan ekipler, önce mini sohbetin ardından bu kişilerin veya aileden herhangi birinin sağlıkla ilgili yaşadığı problemi olup olmadığını soruyor. Hastalıklar ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler veren sağlık çalışanları, olası sorunlarda nasıl hareket etmeleri gerektiğini de anlatıyorlar.

Kentteki hastaneler hakkında da bilgiler veren ekipler, koruyucu sağlık hizmetlerinden de bahsediyor.

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, yaptığı açıklamada, İzmir'deki yaşlı nüfusun Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu hatırlattı. Kentte yaşayan vatandaşların sağlıklı yaşlanması ve onların her zaman yanında olduklarını göstermeye çalıştıklarını belirten Salnur, şöyle konuştu:



Halkın içinde olacağız



Sağlık Bakanlığı, hayata geçirdiği koruyucu ve tedavi edici sağlık uygulamaları ve aile hekimliği sistemiyle zaten halkın her zaman yanında. Belki atladığımız yaşlılarımız, engellilerimiz ve gebelerimiz olabilir. Vatandaşımız belki sağlık konusunda ilave sıkıntıları vardır. Onlara ziyaretlerimizde 'Sağlık bakanımızın selamını getirdik, sizin için ne yapabiliriz' diye soruyoruz."

Salnur, bir hafta boyunca kent genelinde 15 bin vatandaşa ulaştıklarını, evde hızlı ve kolay tedavi etmenin yanı sıra onların sağlık alanında yaşadıkları sıkıntılarla ilgili de yardımcı olduklarını vurguladı. Halktan gelen talep ve şikayetleri değerlendiklerini ifade eden Salnur, "Kimi zaman hastanelerden randevu sorunları geliyor. Bazı İzmirliler ise aile hekimlerinin davranışlarından rahatsız olduklarını söylüyorlar. İşte biz bu aşamada hastane yöneticilerimizle ve aile hekimlerimizle irtibata geçiyoruz. İzmirliye en iyi sağlık hizmeti nasıl verilecek bunun çalışmasını yapıyoruz. Sağlık yöneticileri ve çalışanları artık daha çok halkın içinde olacak. Proje kapsamında vatandaşımızın sağlık okur yazarlığını arttırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



İzmirlilerden projeye destek



Sağlık ekiplerinin Güzelbahçe'deki pazar yerinde ziyaret edip tansiyonunu ölçtüğü 68 yaşındaki Gülizar Şahin ise "Gerçekten şaşırdım, sağlık sorunlarımı anlattım beni bilgilendirdiler. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi. Zeliha Yılmaz da böyle bir projeyi hayata geçirdiği için Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. 79 yaşındaki Osman Kandemir ise geçen ay kalp ameliyatı olduğunu hatırlattı. Doktorlara, hastalığıyla ilgili bilgiler verdiğini dile getiren Kandemir, "Sağlık ekibi ayağıma kadar geldi, çok hoşuma gitti. Kendilerinden Allah razı olsun her zaman bekliyoruz." diye konuştu. Osman Kandemir'in kızı Belgin Kandemir de önce şaşırdıkların ama projeyi öğrenince çok memnun kaldıklarını kaydetti.