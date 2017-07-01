Sağlık ekipleri, İzmir plajlarında görevde

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, yaz sezonunda vatandaş ve turist yoğunluğunun bulunduğu sahil beldeleri için ek tedbirler alarak motosikletli ekipler oluşturdu

Kuzey Afrika sıcaklıklarının etkili olduğu, termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği İzmir'de Çeşme, Urla, Seferihisar, Dikili ve Menderes ilçelerinde ambulans sayısı artırılırken, plajlarda devriye gezen motosikletli sağlık ekipleri, rahatsızlananlara anında müdahale ediyor.



İzmir'de ilk kez bu yıl uygulamaya başlayan çalışma kapsamında doktor ve paramediklerden oluşan 112 Acil Sağlık ekipleri, sıcaktan etkilenen ve boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlar başta olmak üzere herhangi bir şekilde rahatsızlık geçirenlere ulaşmaya çalışıyor.



Ellerindeki ilk yardım çantalarıyla sıcağa aldırış etmeden plajlarda görev yapan ekipler, sahil boyunca yürürken yaptıkları gözlemler sırasında hasta olduğunu düşündüğü ya da hastalık belirtilerini fark ettiği vatandaşlara anında müdahale ediyor.



Muayeneye hastaların tansiyonlarını ölçerek başlayan ekipler, ardından fiziki muayene yapıyor, hastaneye sevki gerektirecek bir durum yoksa sıcak hava ile ilgili uyarılarda bulunuyor.



İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının artmaya başlaması ile beraber turizm bölgelerinde 112 Acil Servis ekiplerini yoğunlaştırdıklarını söyledi.



Son günlerde sıcaktan etkilenen hasta sayısının bir hayli arttığını vurgulayan Salnur, "112 Acil Servis ekiplerimiz zaten personeli ve ambulanslarıyla her an vatandaşımızın yanındayız ama özelikle güneş sıcaklığının çok daha fazla hissedildiği deniz kenarlarında vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde sayın valimizin talimatlarıyla motorize ekipleri harekete geçirdik. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu anda onların yanında olmayı hedefleyen bir süreç. Hiçbir vatandaşımız sıcak ve güneş çarpması ile karşılaşmasın ama bunu yaşayınca biz yanında olalım." diye konuştu.



"Vatandaş 112'yi aramadan biz onların yanında oluyoruz"

"Tatilciler verdiğimiz hizmetten mutlu"

"Baygınlık geçirdim, ilk müdahalenin ardından rahatladım"

Çeşme 112 Bölge Sorumlusu Dr. İsmail Öz, havaların ısınmasıyla beraber başlatılan çalışma sayesinde motosikletiyle tüm gününü ilçenin sahil ve plajlarda geçirdiğini söyledi.Kendisinin kumsallarda kara ambulanslarının ise sahile yakın bir noktada alanı tarayarak görev yaptığını anlatan Öz, "Vatandaş en azından 112'yi aramadan biz onların yakınında olalım ki hem onları görebilelim hem de daha rahat müdahale edelim. İhbar geldiğinde de müdahale hızımız artmış oluyor." dile konuştu.Doktorluk yaşantısının en keyifli günlerini bu projede yaşadığını aktaran Öz, şunları söyledi:"Yazın vakamız çok. İlçemizde vaka sayımız her istasyonda ortalama 20 oluyor. Biz burada şüpheli olarak gözümüze ilişen, mesela yerde baygın yatan vatandaşlar varsa erken müdahale etmek için dolaşıyoruz. Vatandaşlar bize 'Teşekkür ederiz' diyor, bize dualarını eksik etmiyorlar."Doktor Öz'ün plajda müdahale ettiği 70 yaşındaki Müge Demirelli, torunlarıyla deniz kenarına geldiğini belirterek, "Bir anda baygınlık geçirdiğim, yapılan ilk müdahalenin ardından rahatladım, böyle bir hizmet özellikle yaşlılar için çok güzel." dedi.Demirelli, hiç ummadığı bir anda 112 Acil Servis ekibini görünce çok şaşırdığını, artık onların yaptığı uyarılar çerçevesinde serin olan saatlerde deniz kenarına geleceğini sözlerine ekledi.