Sağlık İçin Mumiyo Kullanma Zamanı

Türkiye'de direk olarak mumiyo macunu olarak satılan ve içerisindeki bitki özlerinin, yıllarca harmanlanması ve karla kaplı dağlarda bulunması ile birlikte, yüksek mineral oranına sahip olmasından dolayı, tam anlamı ile sağlık mucizesi olarak karşımıza çıkıyor

Türkiye'de direk olarak mumiyo macunu olarak satılan ve içerisindeki bitki özlerinin, yıllarca harmanlanması ve karla kaplı dağlarda bulunması ile birlikte, yüksek mineral oranına sahip olmasından dolayı, tam anlamı ile sağlık mucizesi olarak karşımıza çıkıyor. Dünya genelinde yoğun bir kullanımı bulunuyor olsa da, bizim şanslı olduğumuz konu direk olarak kayaların arasında çıktığı kıvam ile tüketebiliyor olmamızdır. Peki ürünün faydaları neler ? Sadece yüksek oranda mineral içeriyor olması yeterli mi ? Aslında evet. Çünkü vücudumuzun kendi başına üretemediği mineraller, doğada çok fazla olsa da, besinler ile bize geliyor. Vücudumuzu başlı başına ayakta tutan inogranik ürünlerin başında geliyor olması nedeni ile içerisinde bir çok mineral çeşidini bulunduran mumiyo balının da etkisinin fazla olduğunu gösteriyor. Örneğin vücudun ihtiyacı olan demir, kalsiyum, çinkü, fosfalt bu ürün içerisinde yer alıyor. Üstelik doğal olarak yer alıyor ve sofralarımıza mumiyo macunu olarak geliyor. Ancak dünyada sadece Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerin bulunduğu konumda ve yüksek dağların tepelerinde çıkıyor. Yani büyük bir zahmet ile elde edildiği için, mumiyo ürünün buna oranla diğer bal, pekmez, macunlardan daha pahalı olduğunu da söyleyebiliriz. Resmi blog sitesi olan www.mumiyo.net adresine de girerek mumiyo ile ilgili belgeleri de inceleyebilirsiniz.

Doğanın İnsanlığa Hediyesi ; Mumiyo

Zengin mineral kaynağı olmasından dolayı, örneğin soğuk havalardan direk etkilenenler için mumiyo bir kurtarıcı niteliğinde. Yani daha sağlıklı olmanızı sağlıyor ve tabii ki bu sayede soğuk havalarda içinizin yangını ile vücudunuzun tüm bakteriler ile savaşını da güçlendiriyor. Sağlık Bakanlığının denetimine tabii olan ve Tarım Bakanlığından onayı bulunan mumiyo macunu, bir çok seçkin eczenelerde ve marketlerde de bulunuyor. Artık istediğiniz gibi mumiyo macunu bulabilir, faydalarını öğrenebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Dağların Gözyaşları Mumiyo Macunu

Ülkemizde henüz yeni yeni biliniyor olsa da çıktığı ülkelerde yoğun bir şekilde tüketildiği ve oldukça da pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Şifa deposu sağlıklı bir macun arayanlar için, mumiyo macunu en etkilisi olarak karşımıza çıkıyor. Artık sizlerde mumiyo alarak kullanmaya başlayabilir ve bu şifayı elde edebilirsiniz.



