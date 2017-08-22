Sağlıklı Beslenme Programınıza Dikkat Edin

Hayatımızın temel ihtiyaçlarından birisi de beslenmedir. Her canlı hayatını devam ettirebilmek için beslenmek zorundadır. Bu önemli gereksinim en iyi şekilde karşılanmalıdır

Sağlıklı beslenmek her yaştan insan için önemlidir. Beynimizin görevlerini daha iyi yerine getirebilmesi için sağlıklı beslenmek, dikkat edilmesi ve önemsenmesi gereken bir konudur. Genel olarak beslenme, insanın büyümesi gelişmesi için gerekli besinleri vücuda alınması ve kullanılmasıdır. Bu süreçte besinlerin gereğinden fazla ya da az alınması vücutta birtakım fonksiyonların bozulmasına yol açtığı bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya koyulmuştur.



Besin Grupları

Diyet listelerinde ‘’protein diyeti’, ’’karbonhidrat diyeti’’,’’0 yağ diyeti’’ başlıklarıyla sunulan diyetler vardır. Bu tarz tek bir bileşene göre belirlenen bu diyetler çok sağlıklı değildir, çünkü vücudun tüm besin gruplarına ihtiyacı vardır. Tabi ki bu besinleri dengelemek de önemlidir.



Sebze ve Meyveler

Bitkilerin her türlü yenebilen kısımları, sebze ve meyve çatısı altında toplanır. Yapıların büyük bir kısmı sudur. Çok az yağ, karbonhidrat, protein barındırırlar. Ancak bunların yanında Vitaminler ve Mineraller www.bakimfirsati.com/vitaminler-ve-mineraller bakımından zengindir. Folik asit, A Vitaminin ögesi olan beta-karoten, E, C, B2 vitamini, kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum ve diğer antioksidan bileşiğe sahip bileşikler sebze ve meyvelerde bolca bulunur. Bunlar, vücuttaki zararlı maddelerin atılmasında önemli görev üstlenirler.



Dengeli Beslenme Önerileri

-Doymuş yağ içeren besinler mümkün olduğunca az tüketin. Yeterli miktarda doymuş yağ alın.

-Aşırı tuzlu ve şekerli gıdalardan uzak durun.

-Güne mutlaka kahvaltıyla başlayın.

-Öğünler, 3 ana ve 3 ara olarak bölünmeli, az ve sık beslenilmelidir.

-Bol su için ve yiyecekleri iyice çiğneyin.

-Bol bol sebze ve meyve tüketin.

-Besinler kızartılıp tüketmek yerine haşlayarak tüketin.

-Bolca sıvı tüketin.

-Öğün atlamayın.

-Abur cubura sınırlama getirin.

-Kurubaklagiller ve lifli besinler tüketin.

-Günde en az 2 litre su tüketin bunu yaz aylarında arttırın.