Sağlıklı beslenme ve eski tadında gıdaya dönüş

Sağlığınız için sağlıklı beslenme alışkanlıklarına bir yerden başlayın

Şehirleşmenin çok arttığı günümüzde, hep zamanla yarışıyoruz. Zaman kazanmak için ise hep hızlı tüketime yöneliyoruz. Halbuki, şunu çok iyi biliyoruz ki, her şeyin başı sağlık. Sağlıklı beslenmezsek hem geçirdiğimiz günler kendimizi daha az iyi hisseder hem de uzun vadede vücudumuza kötü bir gelecek hazırlarız.

Sağlıklı beslenmek için ise ağzımıza attığımız her gıdanın farkında olmak gerekir. Her birini doğal ve sağlıklı olanıyla değiştirmek, bu alışkanlıkları kazanmak zaman ve emek gerektirecektir fakat sonuçlarına değecektir. Aslında bu sizi gündelik hayatınızda kaybettiğiniz enerjiden tasarruf ettirecek, hasta olarak geçirdiğiniz günleri azaltacak, sağlık maliyetlerinizi düşürecek ve paha biçilemez bir şekilde sağlıklı olmanın mutluluğunu verecektir.



İşe ilk önce nereden başlamalıyım diyorsanız, evinizde mutfağınızda bazı alışkanlıkları kazanarak güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Sağlıklı beslenmek için mutfağınızda ilk olarak yapabilecekleriniz şunlardır:

1.Yoğurdunuzu evde yapın.

Yoğurt yapmak sandığınız kadar zor değil. Günlük süt ile yapacağınız doğal bir yoğurtla mayalayacağınız ev yoğurdunuz, katkısız ve güzel bir probiyotik olacaktır.

2. Beyaz unu hayatınızdan çıkarın. Atalık buğdaylardan tam buğday unu kullanın.

Tam buğday unu doyurucudur, besleyici ve doğaldır. Beyaz un ise işlenmiş olup metabolizmaya çok iyi gelmeyen bir un çeşididir.

3. Ekşi mayalı ekmek tüketin.

Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan ekşi maya, içeriğinde barındırdığı binlerce çeşit mantar ile probiyotik özellikte ekmek yapılmasını sağlar. Her ekşi mayalı ekmek değil, atalık buğdaylardan tam buğday unlu, katkısız, uzun süredir yaşatılan gerçek ekşi mayayla yapılmış ekmekler sağlık için çok önemlidir.

4. Yağ olarak sadece zeytinyağı ve tereyağı kullanın.

Mısırözü ve ayçiçek yağı ısındığında trans yağa dönüşür ve rafinedir. Zeytinyağı ve tereyağı ise ısıya dayanıklıdır. Zeytinyağı besleyicilik bakımından üstün bir yağdır. Rafine edilmeden kullanılan ender yağlardandır, aslında zeytin meyvesnin suyudur. Antioksidan değerleri açısından soğuk sıkım zeytinyağı besin değerlerini daha iyi korumuş bir zeytinyağıdır. Tereyağı da doğal olarak hazırlanmış köy tereyağı ise lezzet ve sağlık açısından tercih edilebilir. Ama mutfağınıza bu ikisi dışında yağ sokmayın.

5. Gazlı içecek, hazır meyve suyu, gazoz içmeyin.

Bunlar glukoz-fruktoz şurubu veya yüksek oranda şeker içeren içeceklerdir ve az miktarı çok miktarda kötü kalori olarak çaktırmadan bünyenize girer. Bu bir alışkanlıktır ve bu alışkanlığı yenebilirsiniz.

Doğru beslenmek için doğru üreticiden ürün almak önemlidir. Türkiye’de bu konuda bizden alacağınız tüm ürünlerde geleneksel usullerle ve sıfır katkı maddesi ile yapıyoruz diyen bir marka var. Eskitadinda.com, atalık buğdayları, yerli tohumları, kimysallarla kirletilmemiş topraklarına ekiyor ve ürünlerine hiçbir katkı madesi koymadan hazırlıyor. Online olarak sipariş alan Eskitadinda.com, bizim için ve geleceğimiz için üretim yapıyor, tüketicinin çok kolay bir şekilde doğru gıdaya ulaşabilmesinin yolunu açıyor. www.eskitadinda.com