Sağlıklı Saçların Adresi: BIOXCIN

Bioxcin yenilediği şampuanlarıyla capcanlı, güçlü ve kepeksiz bir saç olanağını size sunarak hayatınızın her anında sizleri mutlu etmeye devam ediyor...

Bioxcin Şampuan ile Sağlıklı Saçlar

Tüketiciler çoğu şampuan üreticilerinden saç dökülmesi ve kırılmalarını ortadan kaldıran, kepeği yok eden ve saçların yağlanmasının önlenmesini sağlayan bitkisel şampuan istiyor. Bioxcin Arge birimi ise her zaman sizin görüşlerinizi değerlendiriyor ve en iyi şampuanı üretmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Son çıkardıkları şampuan ise tüketici nezdinde en iyi bitkisel şampuan olma yolunda hızla ilerliyor.



BIOXCIN Şampuan Çeşitleri Nelerdir?

BIOXCIN şampuan çeşitleri Forte Serisi, Quantum Serisi, Aqua Thermal Serisi, Genesis Serisi olmak üzere 4 çeşitten oluşmaktadır. Bu ürünlerin hepsi ise farklı sorunlardan yola çıkılarak üretilmiştir. Her soruna özel olarak üretildiğinden gözle görülür sonuçlar almanız %100’dür.



Forte Serisinin etkisi ise aşırı yoğun saç dökülmesi olanlarda saç dökülmeyi durdurması olarak karşımıza çıkıyor. Doktorların dahi önerdiği üçlü bakım seti olan BIOXCIN Forte Serisinin içinde yoğun saç dökülmesine özel olarak üretilmiş şampuan, saç serumu ve keratin complex tablet bulunmaktadır. BIOXCIN Forte Serisi kullanan kullanıcıların %100’ünde saç dökülmesinde azalma gözlemlenmiş ve BIOXCIN saç dökülmesi alanında etkinliğini kanıtlamıştır. BIOXCIN Forte Serisinin içindeki vitaminler, mineraller ve flavonoidler sayesinde saçlar beslenir ve güçlenir. BIOXCIN Forte serisi sayesinde de saçlarınızın dökülmesi engellenmiş olur.



BIOXCIN Quantum Serisi ise normal, kuru, yağlı ve stresle dökülen saçlara sahip kullanıcılar için üretilmiş zengin içerikli bir şampuandır. BIOXCIN saç uzmanları Quantum Serisi için normal ve kuru saçlar, yağlı saçlar, hassas saçlar, saç dökülmesine ve kepeğe sahip saçlar, sarımsaklı şampuan ve sağlıklı saç uzaması için ayrı ayrı 6 ayrı şampuanı özenle siz saçlarına değer verenler için üretmişlerdir. Kuru saçlar için üretilen Quantum serisindeki şampuan havadaki nemi saça çekerek saçtaki nem oranına dengeleyici bir etki yapmaktadır. Bu sayede saçların kuruluğunu engelleyip saçın dökülmesi engellenebilmektedir. Yağlı saçlar için şampuan, saçlarda sebumu azaltarak saçın yağlanmasını azaltır ve saçın sağlıklı görünmesini sağlar. Hassas saçlar için üretilmiş şampuan ise pH dengesini ayarlayarak saç derisinde ve kıllarında rahatlama sağlar. Quantum double şampuanı hem saç dökülmesini engeller hem de saçlardaki kepeklenmeyi azaltır. Sağlıklı uzama şampuanındaki patentli sarmaşık bitkisi özü Phytosterol ile saç ve saç diplerini besler, güçlendirir ve sağlıklı uzamasına olanak sağlar. Siyah sarımsaklı şampuan ise saça bütün olarak bakım sağlar. Dolgunluk, canlılık ve parlaklık katarak saç dökülmesini engeller. Yapılan deneylerde BIOXCIN Quantum şampuan ve serum kullananların saç tellerinde %24,33 oranında saç telinin kalınlığı artmıştır.



BIOXCIN Aqua thermal serisinde ise tekrarlayan kepek için kepek şampuanı , kepekli ve yağlanma eğilimli saclar için kepek şampuanı ve hassas saç derisi için üç tane şampuan bulunmaktadır.