Sağlıklı Yaşam İçin Yeşil çay Tüketin

Yeşil çayın faydaları arasında mikrop öldürücü etkiye de sahip oluşu büyük önem taşır. Yemeklerden sonra dişlerimi fırçalama imkanı bulmadığımız zamanlarda bir fincan yeşil çay içmek diş çürümesine karşı oldukça etkili olacaktır. Yeşil çayın ismini son zamanlarda oldukça duymamızın sebebi metabolizmayı harekete geçirme etkisidir çünkü metebolizmayı harekete geçirerek istenmeye kiloları vermemizde yardımcı olmasıdır. Bunların yanı sıra yeşil çay zihinsel kapasiteyi de desteklemektedir. Hafıza kapasitesini artırır. Demans ve Alzheimer gibi hastalıklarda şifa kaynağı olabilir.
Yeşil Çay tüketerek elde edilebilecek faydalar;
-kansere karşı korur,
-metabolizmayı harekete geçirir
-kilo verme işlemini hızlandırır
-kalp hastalıklarına karşı savunur
-zihinsel beceriyi güçlendirir.
Öneri: gün içerisinde 2-3 fincan yeşil çay tüketmek daha sağlıklı ve enerjik yapar.
Uyarı: yüksek tansiyona sahip hastalarda yeşil çay çarpıntı hissi yaratabilir. Aşırı yeşil çay tüketimi halüsinasyonlara neden olabilir.