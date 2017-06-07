Sağlıklı Yaşam İçin Yeşil çay Tüketin

Yeşil çay ile siyah çay farklı bitkiler değildir her ikisi de aynı bitkidir. Çay bitkisinin fermente olmamış haline yeşil çay farmente olmuş haline ise siyah çay denmektedir. Her ne kadar biz siyah çayı daha çok sevip tüketsek de faydalı olanı aslında çay bitkisinin yeşil çay olarak adlandırdığımız halini tüketmektir.

Çayı siyah çaya çevirmek için fermente etmek içerisinde ki bazı etken maddellerin yok olmasına ve ya belli bir miktarının azalmasına sebep olmaktadır. Fakat siyah çay tamamen faydasız demek doğru değildir. Yeşil çay kadar da faydalı olmadığı söylenebilir. Yeşil çay kateşin EGCG isminde oldukça önemli bir madde içermektedir. Bunun yanı sıra yüksek miktarda kafein bulundurmaktadır. Yeşil çayın içerisinde ki kafein miktarı, kahvenin içerisinden oldukça daha fazladır! Kateşin çok kuvvetli antioksidan özellik bulunduran bir maddedir. Kolesterole karşı savaşçı bir etkisi vardır. İnsan vücudunu kalp hastalıklarından korumaktadır. Kansere karşıda çok güçlü bir silahtır.



Yeşil çayın faydaları arasında mikrop öldürücü etkiye de sahip oluşu büyük önem taşır. Yemeklerden sonra dişlerimi fırçalama imkanı bulmadığımız zamanlarda bir fincan yeşil çay içmek diş çürümesine karşı oldukça etkili olacaktır. Yeşil çayın ismini son zamanlarda oldukça duymamızın sebebi metabolizmayı harekete geçirme etkisidir çünkü metebolizmayı harekete geçirerek istenmeye kiloları vermemizde yardımcı olmasıdır. Bunların yanı sıra yeşil çay zihinsel kapasiteyi de desteklemektedir. Hafıza kapasitesini artırır. Demans ve Alzheimer gibi hastalıklarda şifa kaynağı olabilir.

Yeşil Çay tüketerek elde edilebilecek faydalar;

-kansere karşı korur,

-metabolizmayı harekete geçirir

-kilo verme işlemini hızlandırır

-kalp hastalıklarına karşı savunur

-zihinsel beceriyi güçlendirir.

Öneri: gün içerisinde 2-3 fincan yeşil çay tüketmek daha sağlıklı ve enerjik yapar.

Uyarı: yüksek tansiyona sahip hastalarda yeşil çay çarpıntı hissi yaratabilir. Aşırı yeşil çay tüketimi halüsinasyonlara neden olabilir.