Salih bebek 16 aydır ilik bekliyor!

İzmir'de dünyaya geldikten 15 gün sonra iliğinde trombosit eksikliği saptanan Salih bebek, hayata tutunabilmek için 16 aydır uygun donör bekliyor

Yasin ve İlknur Koçyiğit çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Salih'e, doğumundan 15 gün sonra işitme ve tarama testi için götürüldüğü hastanede trombosit eksikliği nedeniyle ortaya çıkan "amegakaryositik trombositopeni" teşhisi konuldu.



17 gün boyunca tedavi altına alınan Salih bebek için daha sonra ilik arama çalışmaları başladı.



Bu süreçte aileden ve akrabalardan birçok kişi kök hücre bağışçısı olurken Salih bebeğe uygun ilik bulunamadı.



Koçyiğit çifti, 16 aydan bu yana uygun donörün bulunması için çaba sarfediyor.



Bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Yasin Koçyiğit, oğullarına 16 aydır donör bulunamamasının üzüntüsünü yaşadıklarını anlattı.



Anadolu Ajansının oğullarının sağlık sorununa ilişkin daha önce yaptığı haberin ardından Fransa, Almanya, Danimarka ve Türkiye'den bağışçıların kendilerine ulaştığını ancak bunlar arasından da donör bulunamadığını ifade eden Koçyiğit, şöyle konuştu:



"Donörler oldu ama verilen kanlar Salih'e uymadı, hala donör arıyoruz. Daha çok kişiye ulaşıp daha fazla donör bulmamız gerekiyor. Buradan hayırseverlere sesleniyorum, sağlıklı 18-50 yaş aralığında her kez gönüllü donör olabilir. Bunun herhangi bir sağlık tehlikesi yok ben de çocuklarım da kan verdik. Bizim 16 aydır gecemiz gündüzümüz birbirine karıştı. Gece gündüz annesinin kollarında duruyor uyku yok, çocuk huzursuz olunca biz de huzursuz oluyoruz. Bu işime ve günlük hayatıma ister istemez yansıyor. Çok zor durumlar yaşıyoruz, hayırsever vatandaşlarımıza sesleniyorum çocuğuma ilik versinler ki Salih bebekler ölmesin, hayata tutunsun."



Hastalık nedeniyle oğlunun ateşinin sürekli yükseldiğini, oğlunu hastaneye kaldırmak zorunda kaldıklarını ifade eden Koçyiğit, Salih'in gelişiminin de yaşıtlarına göre geri olduğunu söyledi.



İnsanların ilik nakliyle ilgili olarak donör toplayan Türk Kızılayı ve üniversite hastanelerine kan bağışında bulunabileceğini dile getiren Yasin Koçyiğit, bu konuda yardımcı olmak isteyen kişilerin "0537 017 81 20" numaralı cep telefonundan kendisine ulaşabileceklerini aktardı.





"Her anne gibi çocuğumun sağlıklı olmasını istiyorum"



Anne İlknur Koçyiğit ise oğlu Salih'in sağlığına kavuşamaması nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtti.



Oğlunun sürekli ağladığını, ateşinin çıktığını ve huzursuz olduğunu anlatan anne Koçyiğit, "Oğlumun kanamaları oluyor deri altından kan geliyor, bunlar çocuklara da yansıyor onların da psikolojileri bozuldu. Her anne gibi bende çocuğumun sağlıklı olmasını istiyorum. Çocuğum yürüyemiyor, desteksiz oturamıyor. Duyarlı kişilerden Allah rızası için yardım bekliyoruz. Çocuğumun sağlıklı olmasını istiyorum, yaşıtlarının yürüdüğünü görüyorum üzülüyorum." dedi.