Sauna kalbe iyi geliyor

Japonya'da, 65 yaş üzeri sağlıklı bireyler üzerinde sıcak su ile banyo yapmanın kalp damar sağlığı üzerine etkileri araştırıldı. Üç ayrı grupta incelenen bireyler, haftada 4, 5-6 ve 7 kez sıcak su ile banyo yapanlar şeklinde gruplandırılmıştır. 7 yıl süre ile takip edilen bireylerde kan basıncı, nabız ve kalp yetersizliğini belirleyen parametreler takip edilmiş ve haftada 5 kez sıcak banyonun kalp damar hastalığı riskini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır

Kalp hastası olmayan, sağlıklı orta yaş üzeri bireylerde yapılan bu çalışmada sıcak su ile haftada beş kez banyo yapmanın kalp ve damar hastalıkları yönünden pozitif etkileri görülmüştür. Bu kişilerde tansiyonun daha düşük seyrettiği ve kalbin kasılma gücünün daha iyi olduğu saptanmıştır. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr.Ahmet Özkara araştırmayı şu şekilde yorumluyor; "Sıcak su ile banyo yapmanın veya düzenli olarak saunaya girmenin vücut üzerine faydalı olabileceği gibi zararlı etkileri de olabilmektedir. Genç yaşlardan itibaren bu alışkanlığı kazanmış kişilerin uzun vadede kalp ve damar hastalıkları riskinin azalacağını öngörebiliriz. Ancak bunun sıklığı ve süresi her birey için farklılıklar gösterebilmektedir. Tansiyon hastalığı ya da kalp hastalığı olan kişilerin doktorlarına danışmadan saunaya girmemelerini özellikle belirtmek isterim. Saunanın Damar elastikiyetinin azalmasını yavaşlattığı bu araştırmada vurgulanmıştır. Damarlar üzerine direkt etkilerinin yanı sıra metabolik ve fizyolojik süreçler üzerine pozitif katkılarıyla tüm organların kanlanmasının arttırdığı araştırmalarda gösterilmiştir. Kompleks bir yapı olan insan organizmasında bu etkiler sonucunda hormonal dengelerin sağlanması ve bunun sonucunda kavle damar hastalıklarının azalacağı sonucuna varabiliriz."