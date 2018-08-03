Selenyum Desteği Nutraxin’den!

Birçok organın çalışmasında rol oynayan Selenyum vitamini metabolizma üzerinde doğrudan etkiye sahip olarak biliniyor. Selenyum vitamini nedir, eksikliğinde neler olur ve selenyum vitamini nasıl alınır gibi soruların yanıtları bu haberimizde sizlerle…

Birçok organın çalışmasında rol oynayan Selenyum vitamini metabolizma üzerinde doğrudan etkiye sahip olarak biliniyor. Selenyum vitamini nedir , eksikliğinde neler olur ve selenyum vitamini nasıl alınır gibi soruların yanıtları bu haberimizde sizlerle…

Selenyum Nedir?

Selenyum , doğada ve vücutta az miktarda bulunan fakat vücut içinde az miktarda bulunduğundan vücut için önemi fazla eser mineraldir. Metabolizma ve tiroidfonksitonlarında önemli rol üstlenmektedir. Vücutta böbrek, karaciğer, testis, dalak ve pankreasta bulunur. Doğada az bulunmasından ötürü günlük vücuda alınması gereken miktar alınamıyor olabilir. Bu yüzden doktorlar selenyum eksikliği çeken kullanıcıların selenyum tabletlerin kullanılmasını öneriyor.

Selenyum Eksikliğinde Hangi Bulgular Görülür?

Hepatit mikrobuna yakalanan ve AIDS hastalarında yüksek ölüm oranları görülmektedir.

mikrobik hastalıklara yakalanma oranında artış görülür

Sıklıkla soğuk algınlığı ve gribe yakalanılır.

Tüm enfeksiyon tiplerine maruz kalmada artış görülür.

Deride ve özellikle genital bölgelerde tedavisi olmayan siğiller çıkar.

Karaciğer hastalıklarının çoğu türünde, Tiroid hastalığındave tiroid kanserinde artış

Artan allerjiler ve kimyasal hassasiyetler görülür.

Enfeksiyonel problemlerde ve immün hastalıklarında artış görülür.

Daha yüksek miktarda kalp hastalığı riski sebebidir.

Bilişsel gerilemelere neden olmaktadır.

Selenyum Eksikliğinde Görülebilecek Hastalıklar Nelerdir?

Nadir görülen bir kalp hastalığı olan Keshan hastalığı

İyot yetmezliği ile birlikte guatr

Kas erimesi görülmektedir.

Selenyum TabletNe İşe Yarar?

Serbest radikaller, metabolizma sonucu oluşan yapıların yan ürünleridir. Serbest radikallerin sağlık için önemli büyüktür. Vücudu hastalıktan korumasında görev alır. Sigara, alkol kullanımı ve stres gibi sorunlar serbest radikal sayısında artışa neden olur ve bu oksidatif strese yol açar bu da sağlıklı hücrelere zarar verir. Oksidatif stres, kalp rahatsızlığı , alzheimer ve kanser gibi kronik hastalıkların başında gelmektedir. Selenyum gibi antioksidanlar, serbest radikal sayısını dengede tutarak oksidatif stresin azalmasını sağlar ve bu da stresin, sigaranın ve alkolün getirdiği zararlardan sizleri korumaktadır.

Kanın pıhtılaşma özelliğini azaltıp kalp ve damar hastalıklarından korunmayi sağlar.

İyotla berabertiroid bezinin işlevini yerine getirmesinde görev alır.

E vitaminiyle birlikte etkisi daha fazla olmaktadır. E vitamini ile selenyum, rektum (bağırsak), rahim ağzı, yumurtalık, prostat ve karaciğer kanserinden korunmaya olanak sağlar.

Gözde katarakt oluşumunu önler.

Erkeklerde kısırlığı önler.

B vitaminlerinin emiliminde de artışa neden olur.

Diyabetin komplikasyonlarindan korur.

DNA onarımında görev alır.

Selenyum Hapı Kilo Aldırır mı?

Selenyum hapları doğal ve bitkisel özütleri sayesinde kilo aldırmaz ve bunun yanı sıra metabolizmayı hızlı çalışmaya sevk ederek yağlardan kalori yakmanıza olanak sağlar. Çoğu sporcuların yağ yakmak için kullandığı Selenyum haplarını herkese önerilebilmektedir.