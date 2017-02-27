Selfie çıktı, insanlar estetiğe yöneldi

Burun estetiği ameliyatları, son yıllarda akıllı telefon ve özçekim (selfie) nedeni ile büyük artış göstermiş durumda. Her açıdan fotoğraf çekilmeye başlayan kişiler, ilk kusur olarak burunlarını görmeye başladılar

Kübra Topal- Burun estetiği ameliyatları, son yıllarda akıllı telefon ve özçekim ( selfie ) nedeni ile büyük artış göstermiş durumda. Her açıdan fotoğraf çekilmeye başlayan kişiler, ilk kusur olarak burunlarını görmeye başladılar.

Hayatımızın her alanında yer alan sosyal medya, estetiğe olan talebi artırdı. Fotoğraflarda daha güzel ve çekici görünmek isteyen kişiler plastik cerrahlara yöneldi.

İnsanların fotoğraf çekimleri sırasında yüzlerinde kusur bulduklarını ve özellikle de burunlarını beğenmediklerini, bu sebeple de doktora başvurduklarını dile getiren Fındıkçıoğlu, 'Aynı zamanda nefes problemi yaşayan kişiler de içini yaptırmışken dışını da yaptırayım diye düşünüyor. Bununla birlikte burun ameliyatlarının riskleri kişileri ameliyattan vazgeçirmiyor. Bu risklerin en yaygın olanı ise bekledikleri burnun olmaması ve genelde beğenilmemesi' dedi.

Fulya Fındıkçıoğlu, bu gibi durumlarda burnun iyileşme sürecinden sonra tekrar küçük operasyonlarla düzeltme yaptıklarını ifade etti.

'Aynı fabrikadan çıkmış gibi olmasına gerek yok'

Sadece sosyal medya uğruna estetik ameliyatı mantıklı bulmayan Fındıkçıoğlu, 'Herkesin burnunun aynı fabrikadan çıkmış gibi olmasına gerek yok. Her yüz şekli farklı, kişilerin kendi yüzlerine yakışacak burun olması önemli. Bu yüzden sağlık açısından fayda sağlayacaklarsa ameliyat olsunlar' şeklinde konuştu.







Hayatımızın her alanında yer alan sosyal medya, estetiğe olan talebi artırdı. Fotoğraflarda daha güzel ve çekici görünmek isteyen kişiler plastik cerrahlara yöneldi. Estetik , Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fulya Fındıkçıoğlu 'Özçekimin yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar kendilerine daha çok dikkat etmeye başladı. Estetik ameliyatlar için 10 yıl önceki taleple şu anki talep arasında çok fark var' dedi.İnsanların fotoğraf çekimleri sırasında yüzlerinde kusur bulduklarını ve özellikle de burunlarını beğenmediklerini, bu sebeple de doktora başvurduklarını dile getiren Fındıkçıoğlu, 'Aynı zamanda nefes problemi yaşayan kişiler de içini yaptırmışken dışını da yaptırayım diye düşünüyor. Bununla birlikte burun ameliyatlarının riskleri kişileri ameliyattan vazgeçirmiyor. Bu risklerin en yaygın olanı ise bekledikleri burnun olmaması ve genelde beğenilmemesi' dedi.Fulya Fındıkçıoğlu, bu gibi durumlarda burnun iyileşme sürecinden sonra tekrar küçük operasyonlarla düzeltme yaptıklarını ifade etti.Sadece sosyal medya uğruna estetik ameliyatı mantıklı bulmayan Fındıkçıoğlu, 'Herkesin burnunun aynı fabrikadan çıkmış gibi olmasına gerek yok. Her yüz şekli farklı, kişilerin kendi yüzlerine yakışacak burun olması önemli. Bu yüzden sağlık açısından fayda sağlayacaklarsa ameliyat olsunlar' şeklinde konuştu.