Ses Kirliliğinin Yarattığı Sağlık Sorunları Dikkat Çekici Boyutlarda

Çevresel koşulların yanı sıra iş ortamlarında, ofis cihazlarının yaymış olduğu sesler ve çalışanların konuşmalarının oluşturduğu kulağın duyamasa da gürültü olarak algıladığı seslerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri başta duyma sorunları, stres, baş ağrısı gibi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu olumsuzluklardan kurtulabilmek için etkili bir ses yalıtımı yaptırmak gerekir.

Ses yalıtımı sadece iş yerleri ve insanların yoğun olarak girip çıktıkları yerlerde değil, tiyatro, sinema salonları, Konferans ve sergi salonlar, yayın kuruluşları, kayıt stüdyoları gibi alanlarda da yoğun olarak kullanılmaktadır.

Sesin sert duvara çarparak oluşturduğu kırılma ile yoluna devam ederken, ortaya çıkan gürültüyü ve yankıyı mekandan uzaklaştırmak ilk anda kolay olmamaktadır. Bunun yerine duvarlarda sesin kırılarak yoluna devam etmesini engelleyen ses yalıtımı elemanlarını kullanarak oluşan gürültü ve ekoyu tamamen önlemek mümkün olmaktadır.

Yalıtım sistemleri, oldukça çeşitli malzemelerden temin edilmektedir. Ancak uygulama kolaylığının yanı sıra etkili bir yalıtımı sağlayan, sünger malzemeler, özellikle yayıncılık alanında tercih edilmektedir. Her biri farklı kesim modeli ile üretilen ses emen süngerler arasında piramit kesitli, yumurta kesitli gibi farklı geometrilerde yalıtım süngerleri kullanılmaktadır. Bu süngerlerin bir odayı ya da mekanı boşluksuz olarak kaplanması ile oluşturulan etkin yalıtım ile son derece berrak bir ses elde edilmektedir. Temiz sesin kırılma yapmadan ilerlemesi ile bir konferans salonunda en arkada oturanlar bile konuşmacıyı net olarak duyma olanağına sahip olmaktadırlar.