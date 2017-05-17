Sıcaklar kalp krizini tetikleyebilir

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Fatih Toptancı, kalp krizi riskinin yaz sıcaklarıyla birlikte arttığını belirterek, 'Yaza girmeden doktorunuza mutlaka görünüp kalp kontrolünüzü yaptırın' uyarısında bulundu

Kalp krizi riskinin 40 yaşından sonra arttığına dikkat çeken Kardiyolog Mehmet Fatih Toptancı, 'Genelde kalp krizi 40 yaşından sonra artar ama 65 yaş sonrası özellikle riskin arttığı yaşlar. Yaş haricinde hastada tansiyon, şeker, kolesterol, sigara gibi risklerde varsa kalp krizi daha erken yaşlarda görülebiliyor ve 40- 60 yaş arası kümeleniyor. Şu sıralar belki çok fazla kalp krizine bağlı ölüm haberleri duyuyor olabiliriz. Nedenleri arasında havaların ısınma oranının artması ilk akla gelen durumlardan biri. Sıcaklık arttıkça vücutta sıvı tuz kaybı çok oluyor hem terleme hem solunum yoluyla. Sodyum, potasyum, magnezyum gibi kalp için faydalı elementlerin kan düzeyi azalabiliyor. Tansiyon değişkenlikleri daha sert oluşuyor . Bundan dolayı normalde biz kardiyologlar yaza girerken hastanın tansiyon tedavilerini ayarlarız. Genelde sürekli kullandıkları tansiyon tedavisi ihtiyaçlarının azaldığı ve ortalama kan basınç değerlerinin düştüğünü gözlemleriz. Kan basınçlarının dengesizleşmesi de kalp damar hastalıklarını arttıran bir unsur çünkü kalp hızı artıyor tansiyon dengesizleşiyor ve kalbin oksijen tüketimi yazın biraz daha artıyor. Yazın kalp krizi riski özellikle yandaş hastalıkları olan yaşlı hastalarda daha da çok görülüyor' dedi.



Sıvı tüketimi önemli