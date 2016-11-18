Sigara 'düz paket' olup, tezgah altına inecek

Sağlık Bakanlığı sigara ile mücadelede yeni bir yönteme başvuruyor

Sigara ile mücadeleye devam eden Sağlık Bakanlığı şimdi de sigarada düz paket yöntemine geçiyor.



Sigara satışları ile ilgili yeni bir düzenleme daha geliyor. Daha önce Avustralya'nın kullanmaya başladığı 'düz paket' yöntemi şimdi de Türkiye'ye geliyor. Buna göre artık sigara paketlerinin üzerinde marka da görünmeyecek. Sadece sigaraya karşı uyarılar yer alacak.



Öte yandan sigara artık tezgah altında ve kapalı dolaplarda satılacak.



Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanı Sertaç Polat, temel gerekçenin çocuk ve gençleri korumak olduğunu söyledi.



Avustralya'nın ilk düz paket uygulamasına geçtiğini belirten Polat, Fransa, İngiltere ve Macaristan'da da bu uygulamanın sürdüğünü söyledi.



Paket üzerinde sağlık uyarılarının boyutunu büyüyeceğini belirten Polat, paket üzerinde hiçbir logonun ve rengin de yer almayacağını söyledi.



Yakında düz paket uygulamasının hayatan geçeceğini belirten Polat, ancak paketin hangi renkte olacağına henüz karar verilmediğini söyledi.



Çocuk ve gençlerin sigarayı görmelerini engellemek istediklerini belirten Polat, amaçlarının sigara hastalığını toplumdan olabildiğince uzak tutmak olduğunu söyledi.



