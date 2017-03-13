Sigara tarih oluyor

Pil: Akü görevi görerek, elektronik sigara ihtiyacı olan enerjiyi uzun vadede sağlar.

Atomizer elektronik sigaranın içerisinde bulunan sıvının buharlaşmasını sağlar.

Kartuş: Ağızlık görevi görür.

Cartomizer: Kartuş ve atomizerin birleşiminden oluşan, tank görevi gören parçadır.

Son yıllarda sigara paketlerinin üzerinde sigarayı bıraktırmak amacıyla resimli açıklamalar bulunmaktadır. Açıklamalarda, “Sigara Sağlığa Zararlıdır.” , “Sigara Kanser Yapar.” , “Sigara Ömrü Kısaltır.” yazmasına rağmen her yıl Türkiye’de sigaradan ortalama 110 bin kişi hayatını kaybetmektedir. Biz firmamız olarak bunun önüne geçmek için elektronik sigara ile müşterilerimize sigarayı bıraktırmayı hedefliyoruz. Ekip olarak sadece sizesatıp ilişkimizi kesmiyoruz. Takibinizi ve buna bağlı olarak sigara bırakma durumunuzu yakından takip ediyoruz.150 tl ve üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsiz! Sitemizden yapmış olduğunuz tüm alışverişlerinizde, ürünleri 15 iş günü içerisinde bize ulaştırdığınız takdirde iade işlemini gerçekleştiriyoruz. Değişim veya iade etmek istediğiniz ürünler, kullanılmamış olmalıdır. İnternet sayfamızda bu sektördeiçerisinde en kaliteli markalardan olan, Red Kiwi, Joyeterch, Eleaf ve Delirium ile size sigarayı bıraktıracağımızı garanti ederiz.Elektronik sigaranın çalışmasını 4 parça sağlamaktadır:Elektronik sigaranızın şarjının ne zaman bittiğini anlamanızın yolu çok kolaydır. Piliniz yüzde 70 oranında azaldığında, çıkardığı dumanı da fark edilir bir şekilde azalacaktır.tamamen bittiğinde ise kırmızı ışığı yanıp sönerek, otomatik olarak kapanacaktır. Aman dikkat! Piliniz tamamen bittiğinden emin olmadan elektronik sigaranızı şarj etmeyiniz. Pilinizi ortalama olarak 300 kez şarj edebilirsiniz. Şarjınız ortalama 2 saat içerisinde dolar. Piliniz bittiğinde yanan kırmızı ışık, şarjınız yüzde 100 dolduğunda yeşil ışığa dönecektir.Hamile, emziren bayanların kullanılması tavsiye edilmez. Tansiyon hastaları, doktorlarına danışmadan kullanmamalıdır.Logosuz ve kutusu bulunmayan ürünleri tercih etmeyiniz. Görüntüsünden çok kullanma şeklinize göre ürünü seçmelisiniz. Her türlü sorunuz, öneriniz ve şikâyetleriniz içinbulunan telefon numarasından veya mail adreslerimizden bize anında ulaşabilirsiniz.