Dünya Sağlık Örgütü tarafından 9 Şubat, 1987 tarihinden bu “Dünya Sigarayı Bırakma Günü” olarak kabul ediliyor. Sigara bağımlılığı, her geçen gün artarak devam eden, birey ve toplum sağlığını tehdit eden bağımlılıklardan birisi. Pek çok hastalığın sebebi olan sigara, ülkemizde ve dünyada her yıl milyonlarca insanın ölümüne yol açıyor. Sigarayı bırakma süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Görkem Yararbaş, “Sigarayı bırakmak için tekrar tekrar denemek gerekiyor” dedi

Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Sigara Bırakma Polikliniği bireylerin sigara bağımlılığından kurtulması için tıbbi tedavi ve psikolojik destek veriyor. Polikliniğe başvuran hastalar, sigara bağımlılığı, bağımlığın oluşturduğu rahatsızlıklar hakkında bilgilendiriliyor. Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Sigara Polikliniği’nin 2011 yılında hizmet vermeye başladığını ve 8 yıldır sürekli olarak sigara bırakmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Doç. Dr. Yararbaş, “Bu süreç içeresinde 8 bini aşkın olguyla görüşme imkânımız oldu. Tabi bu bize hem sağlık sorununu görme açısından hem de bu sorunu ortadan kaldırma adına yeni fırsatlar bulma şansı verdi. Genel olarak bakıldığında sigarayı bırakmak için gelen bireylerde istatistiksel olarak üçten birine yardımcı olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabi kişilerin birden fazla bırakma girişimi olacağını da bu hesaba katmak gerekiyor. Sigarayı kalıcı olarak bırakmış kişileri araştırdığınızda dört girişimde bırakanlar var. Yani, başarısız olunsa bile tekrar denenerek başarılı olan süreçler var” dedi.

Bırakmanın ilk aşaması “denemek”

Sigarayı bırakmak isteyen kişilere tavsiyelerde bulunan Yararbaş, “İlk tavsiyem ‘denemek’. Genelde bireyler, sigarayı bırakmak için hep ideal şartların sağlandığı büyük bir hayali gün bekliyor. Bunu beklemeye gerek yok. Kişiler bu alanda çaba gösterdikçe bırakmak konusunda hem kendi kısıtlılıkları hem de potansiyellerini fark ediyorlar. Böylece yardım alacakları uzman kişinin karşısına çıktıklarında temel sıkıntılarını ve eksik kalan yönlerini tanıma fırsatı buluyorlar. O yüzden biz, kişilerden mutlaka bırakma konusunda denemeler yapmalarını teşvik ediyoruz. Kurum olarak tedavi hizmetinin yanı sıra düzenli aralıklarla topluma yönelik eğitim programları düzenliyoruz” diye konuştu.

Enstitü’nün hedeflerinden de bahseden Doç. Dr. Görkem Yararbaş, “Biz, lisansüstü eğitim veren bir kurumuz ve yüksek lisans-doktora programı içeresinde çok sayıda öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerin tez çalışmaları da bağımlılıkla ilişkili konular, tütün ve sigara ile ilgili oluyor. Yapılan tezlerin sonuçlarının uygulamaya aktarımı çok değerli. Önümüzdeki dönemde enstitü olarak kendi araştırmalarımızı ve tez çalışmalarımızın sonuçlarını uygulamaya aktarma konusunda önemli adımlar atacağız” dedi.