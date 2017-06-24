Sivilcelerden Kurtulmanın En Basit Yolları

Sivilce için bir cilt hastalığı demek doğru tanımlama olabilecektir. Bazen bir güne hazırlanırken veya kendimizi o güzel güne hazırlarken aniden yüzümüzde çıkan sivilce nedeniyle de sıkıntılı duruma düşeriz. Bu insanların geneli için böyledir. Ancak sivilcelerle baş etmekte öyle sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Hatta yüzünde sivilceler olan birisi onların hayatları boyunca hiç gitmeyeceğini düşünerek sıkıntıya düşer

Sivilceleri insana düşman eden en önemli konu estetik anlamda sinir bozucu olan görünümüdür ancak bu durumdan kurtulmak içinde bir takım yolların olduğunu unutmamak gerekir. Bizde bu makalemizde siz değerli okuyucularımızın faydasına olacak bilgiler paylaşmak istedik. Eğer ki bu yazıyı okuyorsanız o zaman sizin yüzünüzde de sivilce var ve sinirlerinizi bozuyor demektir.

İşte sivilcelerinizden kurtulmanın en basit yolları. Sivilceler için bu maske tarifleri ile doğal bir biçimde bu problemden kurtulabilirsiniz.

1. ASPİRİN

Sivilce tedavisinde en ucuz yöntemlerin başında aspirin uygulaması gelir. Aspirinin içeriğinde yer alan anti-enflamatuar özelliği aknelerin azalmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle de her yerde rahatlıkla bulabileceğiniz aspirini uygulayabilirsiniz. Uygulanışı ise şu şekildedir. 3 kaşık suyun içerisinde aspirini iyice yumuşatarak bir karışım elde edin vebunu sivilce olan bölgeye iyice sürün 30 dakika bekledikten sonra pul pul dökülmeye başlayacaktır sonrasında bir ıslak mendille temizleyip yüzünüzü yıkayabilirsiniz.

2. DENİZE VEYA HAVUZ

Denize yakın bir bölgede değilseniz havuza gidin ve yüzün. Suyun içerisindeki klor sivilceleri kurutur bu nedenle de oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra denizin suyunun da tuzlu olduğunu düşünürseniz tuz sivilcelerin kurutulmasında faydalıdır. Sivilceler su ile temas ettiğin de temizlenir ve bu sayede de oluşumu da engellenmiş olacaktır.

3. ALOE VERA

Aloeveranın faydaları saymakla bitmez. Aloevera uyguladığınız da kendinizi iyi hissedersiniz. Ayrıca Aloevera’nın cildiniz üzerinde kızarıklığı azaltan bir etkisi vardır. Yüzünüzdeki yağ dengesini korur. Sivilceler üzerinde basıya neden olacaktır.

4. DİŞ MACUNU

Diş macununun yalnızca dişlerinizi beyazlattığını düşünmemelisiniz. O kadar çok fazla etkisi vardır ki saymakla bitmez. Diş macunu içeriğinde silica maddesi barındırır bu da ansızın çıkan sivilcelerinizin kurutulması için oldukça etkilidir. Sivilcenin üzerine sürerek iyice yedirin akşam saatlerinde yaptığınız da sabaha kadar bu şekilde kalsın ve sabah yıkayabilirsiniz.

5. BAL MASKESİ

Bal lezzetli bir besin maddesi olmasının yanı sıra aynı zamanda anti-bakteriyel bir özelliğe sahiptir. Sağlık kaynağı olan bal sivilce ve de aknelere de iyi gelecektir. Yüzünüze uyguladığınız da yapışacağından dolayı cildinizdeki kirleri ve pislikleri de kökten temizleyecektir. Bu sayede cildinizdeki gözeneklerin açılması sağlanır ve de cildiniz nefes alır. Cildinize uygulayacağınız basit bir maske için bal kullanabilirsiniz. Örneğin 2 yemek kaşığı civarında balı 1 çay kaşığı oranında tarçınla karıştırıp yüzünüze uygulayın on dakika bekledikten sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayabilirsiniz.

6. SARIMSAK

Sarımsakta bal kadar antioksidan içermektedir. Bu nedenle de akne ile mücadelede etkilidir. Sarımsak uygulayarak sivilcelerinizden iki şekilde kurtulabilirsiniz. Bunlardan birincisi önleyici olması açısından öğünlerinizde sarımsağı eksik etmeyin üstelik genel anlamda sağlığınıza da iyi gelecektir. İkincisi ise acil sonuçlar için mühimdir. Her gün bir diş sarımsak soyarak sivilcelerinizin üzerine uygulayın ancak burada dikkat etmeniz gereken şey cildiniz hassas bir yapıdaysa o zaman ezerek krem kıvamına getirip sürebilirsiniz.

7. BUHAR BANYOSU

Buharın sivilceleriniz üzerindeki etkisi fazladır. Bu yüzden de yüzünüze buhar banyosu yaptırabilirsiniz. Bu sayede gözeneklerin açıldığını görürsünüz. Cildiniz nemlenir ve de toksinlerden kurtulması sağlanır.

8. ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağının sivilceler kadar cildinize de iyi geldiği bilinir. Bunun yanı sıra anti-bakteriyel bir özelliği vardır. Çay ağacının özelliği ise benzoit peroksit denilen sivilceye iyi gelen bir tedaviye yakın olmasıdır. Çay ağacı yağının uygulanması ise oldukça basittir bir pamuk üzerine yağı damlatın ve de sivilceli bölgeye iyice yedirin.

9. SALATALIK

Salatalığın etkisini sanıyorum ki bilmeyen yoktur. Göz çevrenize ve sivilcelerinize iyi gelecektir. Gözler bazen yorgunluktan ya da uykusuzluktan şiş bir hal alabilir burada uygulanacak salatalık gözlerinde yumuşamasına neden olacaktır. Salatalığı ince şekilde rendeleyerek 3 çay kaşığı limonla karıştırın ve ortaya çıkacak karşımı aknelerinizin olduğu bölgeye sürün 15 dakika boyunca bekleyin ve sonra yıkayın.

Sonuç olarak şunu hatırlatalım sivilcelerinizi geçmesi için asla sıkmayın aksi takdirde o bölgede iz oluşmasına neden olursunuz.