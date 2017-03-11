Siyah maske nedir? Black mask ne işe yarar?

Eğer bir sosyal medya kullanıcı iseniz illakitanıtımı yapan yada deneyenlerin çekmiş olduğu videoları görmüşsünüzdür. Eğer görmediyseniz de birazdan size anlatacaklarımız ile nasıl bir şey olduğunu ve ne işe yaradığını göreceksiniz. Son zamanların siyah noktalar için en yaygın ürünü olan siyah maske yüz ve vücut için kullanılan ve oldukça etkili olan bir ürün olmaktadır. Kullanıcıları tarafından oldukça olumlu yorumlar alan siyah maske, her yaş grubunun da kullanabilmesi ve etkili çözümler sunması ile kendini kanıtlamış durumdadır. siyah maske olarakta bilinen soyulabilirnin faydaları ve daha fazlası için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Siyah maske faydaları

Yüzde biriken kirlerin oluşturduğu siyah noktaları temizler ve sivilceleri kurutmaya destek verir. Ürün kısa zamanda ülkemizde yayılması ile ön plana çıkmıştır. Kullanan birçok kişi ürünün faydalarını ve olumlu sonuçlar aldığını dile getirmektedir. Bunun yanı sıra ürün hakkında yapılan araştırmalar sonucu ürünün herhangi bir zararı tespit edilmemiştir. siyah maske kullananlar tarafından yazılan yorumlarda yüzdeki siyah noktalarda oldukça etkili olduğu görülmüştür. Black maske jel kıvamında bir ürün olup yüze tam olarak yaydıktan sonra bir süre bekleyip sonrada çıkarmanız gerekiyor. Yüze tam yapışıyor ve yüzde bulunan tüm siyah noktaları çekerek bebek yüzü görüntüsü sunuyor. Kullanım için her yaş grubunun kullanabilmesi ürünün zararsız olduğunun da bir nevi kanıtı olmaktadır. Ayrıca yüzde bulunan sivilceleri de sürekli kullanımda kuruttuğu ve yüzü temizlediği bilinmektedir. Ürünü kullananlar tarafından yapılan yorumlara bakıldığı zaman genellikle kokusunun sert olduğu ve organik koktuğu yönünde olmaktadır. Bunun yanı sıra yine kullanıcı yorumları arasında en çok dikkat çeken ise ürünü kullandıktan sonra yüze ferahlık verdiği ve yüzde herhangi bir yan etkisinin olmadığı yöndedir. Ürünün içeriği ve özellikleri olarak;

Poliferonel bakımından zengin içerik ( yani cilt için en gerekli olan madde ve dışarıdan sağlamak oldukça zordur)

Siyah noktaları derinlemesine temizlemesi

Sivilcelerde etkili

Yüze ferahlık vermesi

Her cilt tipine uygun olması

Çinko, kalsiyum ve potasyum bakımından zengin

Siyah maske sipariş