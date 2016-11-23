Soba, şofben, kombi zehirlenmelerine karşı bu önlemleri alın!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, kış aylarında yaşanan soba, şofben zehirlenmelerine karşı önemli bir uyarıda bulundu

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, kış aylarında meydana gelen soba, şofben, kombi zehirlenmelerine karşı önemil bir uyarıda bulundu. Her yıl binlerce insanın bu zehirlenmelere maruz kaldığını belirten yetkililer, kimi zaman bu zehirlenmelerin ölümle sonuçlandığını hatırlattı.



Yetkililer konuyla ilgili şu uyarılarda bulundu:



BACALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR



1) Tekniğine uygun imalatı, temizliği ve bakımı yapılmayan bacalar zehirlenmelere ve yangınlara neden olur. Bacalarınız, kömür gibi fazla miktarda is bırakan yakıt kullandığınız takdirde en az 2 ayda bir, diğer yakıtları (sıvı ve gaz gibi) kullandığınız takdirde en az 3 ayda bir temizlenmelidir.

2) Tek kolonlu bacaya kesinlikle birden fazla bağlantı yapılmamalıdır.

3) Baca ile duvar arasında tam bir sızdırmazlık olmalıdır. Baca borusu yatay mesafesi 2,5 m’den az olmalıdır ve baca bağlantısı zemine göre % 3 eğimle yapılmalıdır.

4) Bacalar yatak odalarından, merdiven sahanlığından, bina girişlerinden, havalandırma boşluklarından, çatı arasından, banyo ve tuvaletten geçirilmemelidir.

5) Pencere veya duvar delinerek yapılan bacaların yalıtılması gerekir. Aksi halde soğuyan baca gazı içindeki su buharı yoğunlaşır ve baca çekişi azalır.

6) Pencere veya duvar delinerek yapılan bacada delinen kısımda mutlaka sızdırmazlık sağlanmalıdır.

7) Yangın emniyeti için bacalar çatının mahyasından en az 50–80 cm yükseklikte olmalıdır.

8) Bacalara yağmur suları, kuşlar, ağaç yaprakları v.b. maddelerin girmesini engellemek için mutlaka başlık kullanılmalıdır.



KÖMÜRLÜ SOBALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR



1) TSE’li sobaların satın alınmasına dikkat edilmelidir.

2) Sobalar kurulmadan önce mutlaka bacanın çekişi kontrol edilmeli, yeterli çekişe sahip olmayan bacalara soba bağlantısı yapılmamalıdır.

3) Kullanılan yakıtın yüksek kalorili ve izin belgesi olan satıcılardan alınmış olması da önem taşımaktadır.

4) Soba kurulu olan hacimler sık sık havalandırılmalı, bacadan çekilen kadar temiz havanın içeri girmesi sağlanmalıdır.

5) Soba aşırı doldurulmamalıdır. Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralır ve soba içinde düzensiz ısı dağılımı olacağından baca çekişi zayıflar.

6) Alttan yakılan kömür sobalarında karbonmonoksit zehirlenmesi riski artmaktadır. Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır. Böylece soba içinde ortaya çıkan zehirli gazlar yanarak sobayı terk ederler.

7) Kömürü tutuşturmak için üzerine az miktarda kâğıt ya da karton ve bunların üzerine de kolay yanan çıra ve odun konulmalıdır.

8) Sönmekte olan sobaya, tutuşması güç yakıtların asla konmaması gerekir. Yakıt iyi olsa bile yavaş yavaş ilave edilmelidir.

9) Soba yakıtla beslenirken, yeni atılan yakıtın üzerine kor halindeki yakıttan bir miktar konulması, sobadaki yakıtın sürekli olarak üstten yanmasını sağlar.

10) Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalıdır.

11) Yatak odalarında soba kurulmamalı, soba kurulu yerlerde gece yatılmamalıdır.

12) Özellikle alçak basınçlı–lodoslu havalarda ölüm olayları artmaktadır. Bacalar standartlara uygun olduğundan şüphe ediliyorsa alçak basınçlı-lodoslu havalarda soba yakılmamalıdır.



ŞOFBEN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR



1) Şofbenin monte edileceği mekân yeterli büyüklükte olmalıdır. Şofben mutfağa, balkona veya sürekli havalandırılan bir bölüme takılmalıdır. Şofbenin montajı mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

2) Şofbenler, mutlaka standarda uygun, çekişi kontrol edilmiş bir bacaya bağlanmalıdır. Baca bağlantısı olmayan (bina aydınlığına v.b. bağlı) şofben asla çalıştırılmamalıdır.

3) Şofben zehirlenmeleri genellikle gaz kaçaklarından değil, yeterli havalandırma yapılmayan yerlerde eksik yanma sonucu karbonmonoksit oranının yükselmesiyle gerçekleştiği için şofbenin kullanıldığı yere sürekli temiz hava girmesi sağlanmalıdır.

4) Halen yasak olmasına rağmen evlerimizin birçoğunda banyolarda şofben bulunmaktadır. Şofbenlerin mutlaka banyo dışında bir yere montajı gerçekleştirilmeli, şofben takılı banyoların kapısına mutlaka havalandırma menfezleri yapılmalıdır.