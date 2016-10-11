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    • Şok Diyetler ve Hızlı Zayıflama

    Toplumda aşırı kilolarından ötürü dışlanan, alay edilen, küçümsenen insanlar bu durumdan kurtulmak için bir an önce zayıflama arzusu taşımakta ve şok diyetlere başvurmaktadır

    11 Ekim 2016 Salı 09:53
    Şok Diyetler ve Hızlı Zayıflama
    Hızlı zayıflama, insanın normal olmayan yollarla beklenenden çok daha az bir zamanda ani kilo vermesidir. Bazen bilinçli şekilde tercih edilen bu ani kilo kayıpları, bazen de insanın elinde olmadan yaşadığı başka bir sorun olarak tanımlanmaktadır. Her halükarda normalden kısa bir sürede yaşanan bu aşırı ve hızlı kilo kayıpları, maalesef insanın aradığı sağlığı bulmasında doğru bir yöntem değildir. Aşırı kilolar nedeniyle bir sektör haline gelen diyetisyen ve zayıflama konusu, günümüzde medyada şok diyetler, hızlı kilo verme gibi sloganlarla insanları etkileyerek bir nevi umut tacirliği yapmaktadır. Oysa uzman diyetisyen ve doktorların önerdiği yol, kontrollü ve dengeli bir zayıflama şeklidir. Bu şekilde insan, ihtiyaç duyduğu kaloriyi de alarak kilolarından kurtulmakta ve sağlıklı bir hayata yeniden merhaba diyebilmektedir. Hızlı zayıflama konusunda uzmanların önerdiği metotları takip etmek sağlık açısından daha önerilen bir yoldur.

    Nasıl Hızlı ve Sağlıklı Zayıflayabilirim?

    Her uzmanın sağlıklı zayıflamadaki ilk önerisi diyet yaparken bol miktarda su tüketilmesidir. Günlük protein ihtiyacı öğünlere yayılarak alınmalıdır. Ekmekten ve makarnadan uzak durmak hızlı kilo vermede etkili olacaktır. Organik olan gıdaları tercih etmek ve özellikle Fastfood olarak adlandırılan yiyecek türlerinden özellikle kaçınmak gereklidir. Şeker ihtiyacını karşılamada şeker oranı az olan meyvelerden karşılamak doğru bir tercihtir.

    Hızlı Zayıflamanın Zararları

    Hızlı zayıflama konusunda bilgi edinebileceğimiz diyetisyen bakırköy sitelerinden biri olan www.fatmayigitoglu.com adlı diyet sitesi, ani kilo kaybı ve hızlı zayıflamada insanın kas kaybı yaşayacağı, vücut direncinin azalacağı, kalple ilgili ritimsel problemler yaşanacağı belirtilmektedir. Ayrıca hızlı kilo vermede insanlar az miktarda karbonhidrat aldığı için bu beyin fonksiyonlarını olumsuz etkilemektedir. Sağlıklı zayıflamada insanlara doğru bir rehberlik hizmeti sunan sitede ayrıca ani kilo kayıpları nedeniyle halsizlik, baş dönmeleri, ani yorgunluk hissi, karaciğerlerde yağlanma sorunu gibi rahatsızlıkların görülme olasılığının artacağı belirtilmektedir. Daha fazlası için siz de siteyi ziyaret edebilir ve diyet konusuyla ilgili merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz.
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