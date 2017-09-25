Sonbahar alerjisinden böyle korunun!

Sonbahar mevsimi pek çok insan için alerji mevsimi demek. Sonbahar’da artan polen, toz vb alerjenler, hayati tehlike yaratmasa da, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Uzm. Dr. Sinem Karaca, Sonbahar alerjilerine karşı nasıl önlem alınır, çocuklarda hangi alerji daha çok ortaya çıkar gibi soruların cevaplarını veriyor

Sonbahar’ın gelmesiyle birlikte küf mantarı, polen ve ev tozu akarı gibi alerjenlere maruz kalma olasılığı da artıyor. Çalışma ortamlarımızda veya evimizde yer alan ısıtıcılar, klimalar ve havalandırma sistemleri bu alerjenlerin iç mekanlarda kalmasına neden oluyor. Havaların soğumasıyla birlikte daha çok iç mekanlarda bulunmak ise alerji riskini artırıyor. Alerji kendini ciltte ve gözlerde kaşıntı, kızarıklık, egzama, burun akıntısı ve tıkanıklığı, sık hapşırma ve nefes darlığı şeklinde gösterebiliyor.





Nasıl önlem alabiliriz?



Alerjiye karşı alınacak önlemlerin başında temizlik geldiğini belirten DoktorTakvimi.com doktorlarından Uzm. Dr. Sinem Karaca;



“Sonbaharın gelişiyle cildiniz daha çok kuruyorsa, mutlaka ılık su ile duş alın ve cildinizi parfümsüz sabunlar ile yıkayın. Duş sonrasında da cildinizi losyonlar ile nemlendirin. Alerjiye karşı mücadele önce temizlikle başlıyor. Yatak çarşaflarınızı, yastık kılıflarınızı en geç haftalık olarak değiştirin.” diyor.



Uzm. Dr. Sinem Karaca alerjiye karşı alınabilecek diğer önlemleri ise şöyle sıralıyor;



Polenlerin havada yoğun olduğu sabah saatlerinde dışarıda olmaktan mümkün olduğunca kaçının.



Evde hayvan besliyorsanız sizinle uyumasına izin vermeyin. Düzenli olarak hayvanınızın derisini ve tüylerini temizleyin. Yüksek emme gücüne sahip elektrikli süpürge ve hava filtrelerini de evinizde kullanabilirsiniz.



Akşam saatlerinde, rüzgarsız havada tercihen yağmur yağdıktan sonra evinizi havalandırın.



Dışarıdan geldikten sonra mutlaka giysilerinizi yıkayın ve yatağa girmeden önce duş alın. Bu sayede cildinize, saçınıza bulaşan polenlerden arınabilirsiniz.



Çamaşırlarınızı kurutmak için kurutma makinelerini tercih edin. Dışarıda kurutulan çamaşıra polen yapışabileceği gibi evde kurutulan çamaşır iç ortam küfünü artırabilir.



Mümkünse evde bitki bulundurmayın. Bitkiniz varsa küf gelişimi açısından toprağını düzenli olarak kontrol edin.



Kuru ortamlarda hava nemlendiricileri kullanabilirsiniz. Ancak bu cihazları küf gelişimi açısından düzenli olarak kontrol edin.





Çocuklarda hangi alerji daha çok ortaya çıkar?



Doğumdan itibaren özellikle derideki alerji görünümü ve nedenleri değişkenlik gösterebiliyor. Deri kuruluğuna bağlı gelişen Atopik Dermatit denilen egzama türü; kızarıklık, pullanma, kaşıntı şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Bebeklik döneminde belirtiler yüzde ve bedende görülürken, yaş ilerledikçe kol, bacak, dirsek içi ve diz arkası gibi yerlerde de egzama görülebiliyor. Deriye temas eden kimyasal maddelerin oluşturduğu egzama, kırmızı deride gelişen su kabarcıkları, pullanma ve çatlaklar şeklinde belirti veriyor. Uzm. Dr. Sinem Karaca, kullanılan şampuanların, bebek bezlerinin ve gıdaların alerjik semptomları artırabileceğini söylüyor.



Çocukluk döneminde ise deride kaşıntı, kızarıklık ve kuruluk, burunda tıkanıklık, kaşıntı ve sık sık hapşırma, öksürük, nefes almada zorluk, karın ağrısı ve kramp gibi bulguların olması alerjik belirtileri gösteriyor olabilir. Bu dönemde alerjiyi en sık tetikleyenler arasında polen, böcek ısırıkları, hayvan tüyü, ev akarları, küf, sigara dumanı, parfüm, egzoz dumanı, yerfıstığı, yumurta, süt ve süt ürünleri bulunuyor. Bu dönemde daha önce alerji oluşturmayan maddelere karşı yeni alerjiler de gelişebilir. Bunun nedeni yaş ile birlikte yavaşlayan bağışıklık hücrelerinin bu maddeleri temizlemesinin gecikmesidir.