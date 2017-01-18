Sperm Donasyonu İle Gebelik

Avrupa ve Amerika’da uzun bir zamandır uygulanan bir yöntem olan sperm donasyonu ile gebelik yöntemi, şimdi Mucize Ekip Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi ile Türk Dünyasının da hizmetinde

Sperm Donasyonu İle Gebelik
Avrupa ve Amerika’da uzun bir zamandır uygulanan bir yöntem olan sperm donasyonu ile gebelik yöntemi, şimdi Mucize Ekip Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi ile Türk Dünyasının da hizmetinde. Hiçbir riski bulunmayan bağış yöntemi sayesinde, evlenmeden gebe kalmak isteyen anneler için çözüm sunulabildiği gibi, sperm yokluğu problemi bulunan veya herhangi bir şekilde sperm sayıları ve nitelikleri gebe kalmaya yetecek düzeyde olmayan baba adaylarını da evlat edinmekten daha farklı bir yola ulaştırabilmektedir. Doğum yapmış olup bebek sahibi olmak isteyen kadınların infertilite durumlarında büyük bir mağduriyet yaşadıkları bilinmektedir ki, tıbbi olarak da her kadının en az bir defa doğum yapmasının gerekliliğinin altının çizilmesi gereklidir.

Çağımızda doğurganlık oranları ciddi biçimde düşmüştür. Neredeyse yarıya yakın oranda gebe kalma problemi bulunmaktadır. Bu problemlerin bir kısmı anne adayı ile ilişkilendirilirken, bazıları ise baba adayının durumu ile ilgilidir. Biyolojik veya yapısal sorunlardan dolayı, cinsel fonksiyonları var olsa dahi, gebeliğin meydana gelmesi için yeterli düzeyde veya nitelikte sperm üretemeyen baba adayları için sağlanan tıbbi çözümler sonuca ulaşmadığında Sperm Donasyonu İle Gebelik yöntemine başvurulması zorunluluk arz edecektir. Bu durumda Mucize Ekip - Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi size en etkin hizmetleri detaylı biçimde sunacak ve kolayca sorununuza çözümbulabilecektir.

Sperm bankası üzerinden elde edilen spermler pek çok genetik testten geçirilmektedir. Bireylerin genetik özellikleri, kalıtsal hastalıkları; hatta kişilik özellikleri dahi kimlik bilgileri saklı kalmak koşulu ile incelenmekte ve bağışı kabul edecek aileye bildirilmekte ve bir seçim şansı sunulmaktadır. Bu sayede çocuğunuzun sahip olmasını istediğiniz niteliklerine de karar verebile imkanınız bulunmaktadır. Herhangi bir donör değil, nitelikleri ve özellikleri belli birisinden alınan sağlıklı spermler ile gebe kalabilmek için Kıbrıs Tüp Bebek merkezi tarafından sunduğumuz Sperm Donasyonu İle Gebelik yöntemine başvurabilirsiniz.

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