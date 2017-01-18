Çağımızda doğurganlık oranları ciddi biçimde düşmüştür. Neredeyse yarıya yakın oranda gebe kalma problemi bulunmaktadır. Bu problemlerin bir kısmı anne adayı ile ilişkilendirilirken, bazıları ise baba adayının durumu ile ilgilidir. Biyolojik veya yapısal sorunlardan dolayı, cinsel fonksiyonları var olsa dahi, gebeliğin meydana gelmesi için yeterli düzeyde veya nitelikte sperm üretemeyen baba adayları için sağlanan tıbbi çözümler sonuca ulaşmadığında Sperm Donasyonu İle Gebelik yöntemine başvurulması zorunluluk arz edecektir. Bu durumda Mucize Ekip - Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi size en etkin hizmetleri detaylı biçimde sunacak ve kolayca sorununuza çözümbulabilecektir.

Sperm bankası üzerinden elde edilen spermler pek çok genetik testten geçirilmektedir. Bireylerin genetik özellikleri, kalıtsal hastalıkları; hatta kişilik özellikleri dahi kimlik bilgileri saklı kalmak koşulu ile incelenmekte ve bağışı kabul edecek aileye bildirilmekte ve bir seçim şansı sunulmaktadır. Bu sayede çocuğunuzun sahip olmasını istediğiniz niteliklerine de karar verebile imkanınız bulunmaktadır. Herhangi bir donör değil, nitelikleri ve özellikleri belli birisinden alınan sağlıklı spermler ile gebe kalabilmek için Kıbrıs Tüp Bebek merkezi tarafından sunduğumuz Sperm Donasyonu İle Gebelik yöntemine başvurabilirsiniz.