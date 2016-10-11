Spor sonrasında aldığınız proteinin hızlı bir şekilde kana karışmasını ve kaslarınızın ihtiyacını karşılamasını istiyorsanız Optimum Gold Standard Whey tam ihtiyacınızı karşılayacak güçtedir. Amerika’da doğan bu ürün kısa süre içerisinde tanınmış ve bir çok alanda protein tozları arasında birinciliği kapmıştır. Güçlü etkisi ile sporcuların beğenisini kazanan Optimum Gold Standard Whey Türkiye’ye de gelerek oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Zengin amino asit içeriğinin yanı sıra hızlı bir şekilde kana karışması ile sporcuların her zaman ilk tercihi olmayı başarmıştır.



Kullanım zamanı olarak da farklı zamanlarda kullanılabilmektedir. Antrenmandan önce veya sonra rahatlıkla kullanabileceğiniz gibi gün içerisinde de kullanıma uygundur. İzole whey proteini içeriği ile ihtiyacınız olan proteini almanızı sağlar. Bir ölçekte 24gr. Protein bulunurken, karbonhidrat 3gr., 1gr.’da yağ bulunmaktadır. Su ile kolay bir şekilde karıştırılarak tüketilebilmektedir.





Kaslarımızın gelişmesi için amino asit başlıca bir etkendir. Amino asit alımını doğru ve yeterli bir şekilde gerçekleştirmezsek kas gelişimini sağlamamız çok güç olmaktadır. Vücudumuzda 23 çeşit amino asit bulunmaktadır. Bütün çeşitlerin nitrojen sayısı birbirine eşittir. Bunun yanı sıra karbon sayılarında farklılıklar oluşmaktadır. Karbon sayıları amino asitleri birbirinden ayırmaktadır. Vücudumuz bunların bazılarını kendi üretebilirken bazılarını ise dışarıdan besin yolu ile alması gerekmektedir. Amino asitler ise harici olarak alınabilmektedir. Özellikle sporcuların düzenli olarak almaları çok önemlidir. Besin yolu ile aldığımızda vücudumuzun besini parçalaması ve kana karıştırması çok uzun sürmektedir. Ancak bir sporcu antrenmanını yaptıktan sonra kaslarının ihtiyacı olan amino asitleri hızlı bir şekilde alırsa bu kasların daha hızlı gelişmesini sağlar. Bu nedenle harici olarak bu ürünler alınabilmektedir. Yararlanabileceğimiz 3 çeşit amino asit bulunmaktadır. Hap, toz ve sıvı halde bulunmaktadır. Hepsi de hızlı bir şekilde kana karışma özelliğine sahiptir. Amino asit fiyatları piyasa da satış yapan suplement firmalarına göre farklılıklar göstermektedir. En iyi amino asit seçimi vücut saglıgı için ekstra bir artı olacaktır.





Antrenman sonrasında kasların gelişmesi ve güzel bir görünüme sahip olması için vücutta bulunan yağında istenilen seviyede olması gerekir. Yağ yakımı sürecinin hızlanması için Universal animal cuts kullanılabilmektedir. Uzun yıllardır piyasada olan ve kendini kanıtlayan bu ürün yağlarınızı yakmanız için sizlere ekstra katkıda bulunacaktır. Kahve etkisi yapan ürün ayrıca sizin daha dinç bir şekilde yaşamınızı sürdürmenize yardımcı olmaktadır. Spor öncesi bu enerjiye sahip olarak daha enerjik bir şekilde antrenmanınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hap formülünde olan bu ürünü bol su ile almanız mümkün. Kullanım zamanı ise sabahları aç karnına olmaktadır. Kalktığınızda aç olarak bir paketi kullanabilirsiniz. Universal animal cuts 3 haftalık paket olarak sizlere sunulmaktadır. 3 haftalık paket sonrasında 1 hafta dinlenme vermeniz gerekir. Kaslarınızın daha belirgin bir şekilde görünmesi için gerekli olan yağ yakımı için kullanabilirsiniz. Hızlı etkisi sayesinde memnun kalacağınız bir ürün. Paket kullanım olduğu için yanınızda kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Vücudunuzun yağ yakma hızlını artırmak ve kilonuzu kontrol etmek için ihtiyacınızı karşılayacak bir üründür. Termojenik yağ yakıcı özelliğe sahiptir. Aynı zamanda içerisinde yeşil, orlong ve beyaz çay özü bulunmaktadır. Bu etkenler metabolizmanın hızlanmasını sağlamaktadır. Kafein içeriği ile de daha çok odaklanmaya yardımcı olmaktadır. Gün içerisinde 8500mg oranlarında yağ yakmanıza yardımcı olur.