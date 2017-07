Stres, diş sağlığını da etkiliyor!

Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi Recep Eşkar, "Gün boyu şehir hayatı veya iş hayatına bağlı yaşanan stres, uyku sırasında diş gıcırdatma (Bruksizm) olarak karşımıza çıkıyor. En sık görülen uyku bozukluklarından biri olan Bruksizm, uykuda konuşma ve horlamadan sonra 3. sırada karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı

Uyku esnasında oluşan ve çeneleri çok kuvvetli olarak birbirine sürtmenin ülkemizde görülme sıklığının yüzde 20’lere kadar ulaştığını belirten Eşkar, "Bruksizm ile ilgili araştırmalar diş gıcırdatmanın sebebini merkezi sinir sistemi rahatsızlığından ileri geldiğini gösterirken, bazı araştırmalar ise diş gıcırdatmanın sebebini aşırı duygusal hassasiyet, sinir, stres, kuruntu, dengesiz beslenme, hareketsizlik ve her şeyi kontrol altında tutma hissinin gece dışa vurumu olarak tanımlamaktadırlar." bilgilerini verdi.



Diş sıkma ve gıcırdatmanın daha çok gece uykudayken istemsiz bir aktivite olduğunu ve bu durumun hastalar tarafından genellikle fark edilmediğini aktaran Eşkar, şunları kaydetti:



"Diş sıkma ve gıcırdatmanın birçok nedeni var ve bu nedenler arasında; stres ve kişisel özellikler, uyku düzeni, uyku esnasındaki solunum bozuklukları, travmatik yaralanmalar, merkezi sinir sistemi rahatsızlıkları, yasa dışı ilaç kullanımı (ekstazi), ilaç tedavileri (seratonin), alkol, kafein ve sigara kullanımı gibi faktörler sayılabilir.



Gün boyu şehir hayatı veya iş hayatına bağlı yaşanan stres, uyku sırasında Bruksizm olarak karşımıza çıkıyor. En sık görülen uyku bozukluklarından biri olan Bruksizm, uykuda konuşma ve horlamadan sonra 3. sırada karşımıza çıkıyor. Hastalar genellikle diş gıcırdattığının farkında bile olmuyor. Hasta bize ancak dişlerde hassasiyet, aşınma, sallanma ve kırılma, diş sinirlerinde ölüm, çevre dokularda yaralanma, çene eklem rahatsızlıkları, baş ağrısı ve fonksiyon bozukluğu gibi durumlarda geliyor. Hastanın eşi ya da yakınları da bu durumdan rahatsız oluyorlar."





Tedavisi mümkün



Diş gıcırtamanın belirtilerini sıralayan Eşkar, "Sabahleyin kalktığınızda yanaklarınızda ağrı varsa, çene haraketlerinde kısıtlılık hissediyorsanız, ağzınızı rahat açamıyorsanız, açtığınızda ağrı varsa ve gün içinde de ağrı devam ediyorsa ve kulağa ve başa yayılan ağrılarınız varsa gıcırtı sorununuz olabilir. Bunun yanı sıra ağız açma kapama sırasında zorluğun dışında klik, klak gibi sesler çıkıyorsa, uykuda dişlerinizi gıcırdatıyor olma ihtimaliniz çok yüksek" bilgilerini verdi.



Eşkar, diş sıkma ve gıcırdatma tedavisinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi vererek, uygulanan tedavi metodunun çoğunlukla kişiye özel yapılan gece plaklarıyla ya da ortopedik apareylerle gerçekleştiğini kaydetti. Diş gıcırdatma tedavisinin meydana gelebilecek patolojik veya fiziksel değişikliklerin önlemesini içerdiğini aktaran Eşkar, "Hastanın rahatsızlığına göre yumuşak ya da sert olarak kişiye özel yapılarak tek çeneye yerleştirilen ve düzenli olarak uyumadan önce takılan bu apareyler diş gıcırtırtısı nedeniyle dişe zarar verecek her türlü olumsuz etkiyi ortadan kaldırmaya yarar. Diş apareyleri, diş gıcırdatma sonucu meydana gelebilecek diş minelerinin aşınması, dişlerin sallanması ve hatta diş kayıplarını önlemeye yardımcı olur. Yalnız düzenli kullanım şarttır." ifadelerini kullandı.