Sürekli ameliyat olmak zorunda kalan Gizem yardım istedi!

İzmir'de beynindeki tümör nedeniyle 5 ay önce ameliyat olan 17 yaşındaki Gizem Fındık, biriken beyin sıvısının tahliyesi için takılan şantın tıkanması nedeniyle sık ameliyat olmak zorunda kalmaktan yakındı. Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanlığı'na seslenen Gizem, eğitimine devam edebilmek için yardım beklediğini söyledi

Karabağlar İlçesinde annesi, 36 yaşındaki Fidan Fındık ile yaşayan Gizem Fındık, geçen yılın ekim ayında gözünde şişlik nedeniyle göz doktoruna gitti. Göz doktoru Gizem'in gözünde sorun olmadığını belirterek nöroloji servisine başvurmasını söyledi. Fidan Fındık, kızı Gizem'i, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji servisine getirdi. Burada tetkikleri yapılan Gizem'in beyninde, kafatasının arka tarafında portakal büyüklüğünde bir tümör olduğu tespit edildi. Gizem Fındık teşhis konulduktan bir gün sonra 17 Mart tarihinde ameliyat edildi. 8 saat süren ameliyatla tümör alınırken, kafatasında biriken sıvının boşaltılması için bir şant (silikon hortum sistemi) takıldı. Şantın tıkanması nedeniyle 24 Mart'ta ameliyat edilen Gizem, yine aynı sebeple temmuz ayında ikinci kez ameliyat oldu. Son gittiği kontrolde şantta sıvı akımının yine yavaşladığının anlaşıldığını belirten Gizem, "Ben sürekli ameliyat olmak istemiyorum. Aslında ameliyattan korkum yok ama eğitimimden geri kalıyorum. Okuluma gitmek istiyorum" dedi.



OYUNCU OLMAK İSTİYOR



Karabağlar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Gizem, en sevdiği dersin matematik olduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Okul ve öğretmenlerimi çok veriyorum. Derslerimde de başarılıyım. Ancak, tedavim böyle sürekli ameliyatla devam ederse okulumdan geri kalacağım. Aslında çocukluğumdan beri oyuncu olmak istiyorum. İyileşebilirsem bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Dışarıya annemle çıkmak zorundayım. Sıcakta kalmam yasak olduğu için sadece akşam saatlerinde dışarı çıkabiliyorum. Onda da çok az gezebiliyorum. Arkadaşlarımla da görüşmem mümkün olmuyor."



CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ



Tanıştığı başka hastalara uygulanan şant sisteminin bu kadar sık sıkıntı çıkarmadığını belirten Gizem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı'na seslenerek sorununa çözüm bulunmasını istedi. Gizem, "Nöbet geçirdiğimde gözlerim kayıyor ve uyku hali oluyor. Böyle olunca şantın yavaşladığını ve kafatasımda biriken sıvının basınç yaptığını anlıyoruz. Hastaneye gidiyoruz. Eğer bana tıkanmayacak ya da tıkanma aralığı daha uzun olacak bir şant takılma imkanı varsa yardımcı olsunlar" diye konuştu.



KIZINI TEK BAŞINA BÜYÜTTÜ



Fidan Fındık, Gizem'e 7 aylık hamileyken eşi inşaattan düşerek hayatını kaybetti. Fidan Fındık, kızı Gizem'i temizlik işlerine ve mevsimlik işlere giderek büyüttü. 8 yıl önce babasının vefat etmesiyle Fidan Fındık'a aylık bin 100 lira maaş bağlandı. Yaşadıkları eve 450 lira kira ödeyen Fidan Fındık, "Geriye kalan para ile hem faturalarımızı ödüyor hem de market alışverişi yapıyorum. Kızım rahatsızlanmadan önce gündelik işlere giderek biraz olsun geçimimize destek olabiliyordum. Ancak artık yanından ayrılamıyorum. Başı döndüğü için kendi başına yürüyemiyor. Yolun karşısına geçemiyor. Bu halde kızımı okuluna tek başına göndermem de mümkün değil" dedi. Yetkililerden yardım beklediklerini söyleyen Fidan Fındık, "Kızım sürekli ameliyat masasına yatmak zorunda kalıyor. Artık sesimizi duysunlar" diye konuştu.