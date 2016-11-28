Sütte büyük tehlike!

Fermente süt ürünleri tebliğinde yer alan 'Isıl işlem görmüş fermente süt ürünü' ifadesinin süt ve süt ürünlerinde nişasta ve jelatin kullanılmasına olanak sağlayacağını belirten İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Gıda Müdürü Yusuf Vangöl, 'Türkiye'de zaten süt fazlası var. Fermente süt diye, nişasta ve jelatin ürünün içinde kullanılırsa, sektörde taklit ve tağşişin önü alınamaz' dedi

Simge Özden-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Fermente



İfadenin tamamen kaldırılması lazım



Fermente süt ürünleri tebliğinden 'Isıl işlem görmüş fermente süt ürünleri' ifadesinin tamamen kaldırılması gerektiğini belirten Vangöl, 'Ayran, yoğurt, kefir gibi ürünlerin hepsinin adı fermente süt ürünü. Yani sütün gıdaya uygun mikroorganizmalarla, fermastasyon sürecinde elde edilen ürün. Örneğin turşu da bir fermantasyon ürünü. Fermantasyon zaten doğal bir süreç. Üzerine bir de jelatin ve nişastaya kullanım zeminini hazırlama adına, ısıl işlem görmüş fermente süt diye nişasta ve jelatini sokarsan, Türkiye'de taklit ve tağşişin mandıracılık sektöründe önünü alamazsın. Tarım Bakanlığı'nın açıklamalarına bakarsak hep yoğurtlarda jelatin ve nişasta kullanıldığı için taklit ve tağşiş nedeniyle ceza alan çok sayıda mandıracı var. Bunu büyük sanayiciler de yapılıyor. Tebliğde var diye fermantasyon sonrası ısıl işlem kılıf olarak kullanılıyor. Tüketici etiketinde ısıl işlem görmüş fermantasyon ürünü yazsa bile vatandaşın etiket okuma alışkanlığı olmadığı için 'Yoğurtmuş' deyip alıyor. Tıpkı üzüm pekmezinde olduğu gibi. İnsanlar, pekmez diye üzüm şurubu alıyorlar. Pekmezle alakası yok. Üçte biri pekmez, üçte ikisi şekerle kaynatılmış su. Görüntüye inanmamak, etikete bakmak lazım ama etiket okuyan bir toplum değiliz ki. Bu yanlışları ortadan kaldırma adına da yapılacak olan tek şey tebliğde ısı işlem görmüş fermente süt ürünü ifadesini kaldırmak. Yoğurtçuların hemen hemen hepsi bunu istiyor. İzmir'de bu işi yapan bir veya iki tane yer var. Isıl işlem görmüş fermente süt ürünü adı altında tava yoğurdu yapıyorlar. İçinde jelatin ve nişasta olan yoğurdu lokantalara satıyorlar. Lokantacı da bilmiyor. Görüntüsü yoğurda benziyor. Alıyor bunu vatandaşa lokantasında yediriyor. Vatandaş da yoğurt yerine nişasta ve jelatin içeren gıda tüketiyor. Bu doğru bir şey değil' dedi. -Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği Taslağını, ilgili kesimlerin görüşüne açtı. Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği ile fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik olarak üretilmesini, hazırlanmasını, işlenmesini, ambalajlanmasını, muhafazasını, depolanmasını, taşınmasını ve pazarlanmasını sağlamak için ürün özelliklerinin belirlenmesi amaçlanıyor. Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde belirtilen starter kültürlere ilave olarak diğer starter kültürler veya yan kültürler de kullanılabilecek. Sadece fermantasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinde ve çeşnili/aromalı fermente süt ürünlerinde jelatin ve nişasta kullanılabilecek. İzmir Esnaf Sanatkarlar Birliği Odası Gıda Müdürü Yusuf Vangöl tebliğdeki değişiklikle ilgili Tarım Bakanlığı'na itiraz ettiklerini belirterek, 'Bakanlık fermantasyondan sonra ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerini 'Isıl işlem görmüş Fermente Süt Ürünü' olarak adlandıracak. Biz de Türk halkının yoğurdu bildiğini, ısıl işlem görmüş fermente süt ürünleri ifadesinden haberlerinin olmadığını söyledik. Avrupa'da uygulanıyor diye bizde de kullanılması amaçlanıyor. Fermantasyon sonrası ısıl işlem görmüş süt ürünü adı altında, içinde nisaşta, jelatin katılmış ürünler yapılmak isteniyor. Çünkü jelatin ithal. Jelatinin de ham maddesi ağırlıklı olarak dünya genelinde domuzdan elde ediliyor. Bunun kullanılmasını biz gıdacılar zaten istemiyoruz. Türkiye'de süt fazlası var. O sütün yoğurt yapılıp en doğal haliyle halkın beslenmesi gerekiyor. Fermantasyonda yoğurt yaparken süt kaynatılıyor, 42-45 derece arasında mayalanıyor. Mayalama sıcaklığını biraz uzattığı zaman adı ısıl işlem görmüş fermente süt ürünü oluyor. Tebliği inceleyen bakanlık konu uzmanları bile itiraz ediyor. Isıl işlem ne demek? Kaç derecede? Ne kadar sürede? O da belli değil. Tamamen Avrupa Birliği'nde uygulanan sistemin bir kopyası şeklinde bize yapılmak isteniyor. Bence doğru değil' dedi.Fermente süt ürünleri tebliğinden 'Isıl işlem görmüş fermente süt ürünleri' ifadesinin tamamen kaldırılması gerektiğini belirten Vangöl, 'Ayran, yoğurt, kefir gibi ürünlerin hepsinin adı fermente süt ürünü. Yani sütün gıdaya uygun mikroorganizmalarla, fermastasyon sürecinde elde edilen ürün. Örneğin turşu da bir fermantasyon ürünü. Fermantasyon zaten doğal bir süreç. Üzerine bir de jelatin ve nişastaya kullanım zeminini hazırlama adına, ısıl işlem görmüş fermente süt diye nişasta ve jelatini sokarsan, Türkiye'de taklit ve tağşişin mandıracılık sektöründe önünü alamazsın. Tarım Bakanlığı'nın açıklamalarına bakarsak hep yoğurtlarda jelatin ve nişasta kullanıldığı için taklit ve tağşiş nedeniyle ceza alan çok sayıda mandıracı var. Bunu büyük sanayiciler de yapılıyor. Tebliğde var diye fermantasyon sonrası ısıl işlem kılıf olarak kullanılıyor. Tüketici etiketinde ısıl işlem görmüş fermantasyon ürünü yazsa bile vatandaşın etiket okuma alışkanlığı olmadığı için 'Yoğurtmuş' deyip alıyor. Tıpkı üzüm pekmezinde olduğu gibi. İnsanlar, pekmez diye üzüm şurubu alıyorlar. Pekmezle alakası yok. Üçte biri pekmez, üçte ikisi şekerle kaynatılmış su. Görüntüye inanmamak, etikete bakmak lazım ama etiket okuyan bir toplum değiliz ki. Bu yanlışları ortadan kaldırma adına da yapılacak olan tek şey tebliğde ısı işlem görmüş fermente süt ürünü ifadesini kaldırmak. Yoğurtçuların hemen hemen hepsi bunu istiyor. İzmir'de bu işi yapan bir veya iki tane yer var. Isıl işlem görmüş fermente süt ürünü adı altında tava yoğurdu yapıyorlar. İçinde jelatin ve nişasta olan yoğurdu lokantalara satıyorlar. Lokantacı da bilmiyor. Görüntüsü yoğurda benziyor. Alıyor bunu vatandaşa lokantasında yediriyor. Vatandaş da yoğurt yerine nişasta ve jelatin içeren gıda tüketiyor. Bu doğru bir şey değil' dedi.