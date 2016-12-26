Tahin İçindeki Minerallerin Vücuda Faydaları

Tahin, zemini susam olan bir macundur. Ortadoğu mutfağında önemli bir rol oynar

Tahin, zemini susam olan bir macundur. Ortadoğu mutfağında önemli bir rol oynar. Bu macun kıvamındaki yiyecek makro-besin ve çeşitleri dahil olmak üzere birçok sağlık yararları sağlamak için vitamin ve mineraller ile doludur.

Kalori

Bir 1 çorba kaşığı tahinde 89 kalori vardır. Humus yani tahin içeren bir tabağın bir çorba kaşığında 25 kalori yer alır. Yani yararlı olduğu kadar kalorili bir yiyecektir.

Karbonhidrat ve protein

Tahinin bir porsiyonunda 3.2 gr karbonhidrat ve 2.6 gram protein vardır. Bu küçük miktarlar diyet takviyesinde günlük ihtiyaçlar için önemli ölçüde katkıda bulunmaz ama enerji için tüketilmesi gerekir.

Yağlar ve Yağ Asitleri

Bir porsiyon tahin 7.9 gram yağ içerir. Bunun sadece 1.1 g yağı kötü olarak adlandırılabilir. Toplam günlük kalori de 20 ila 35 oranında yağ tüketiminizi sınırlamanız gerekir. Tahin omega-3 yağ asitlerinin 60.1 mg’ını ve omega-6 yağ asitlerinin 3421 mg’ını ihtiva eder. Yani yağlı asitlerin bir kaynağıdır. Vücudunuz bu yağ asitleri üretmez ve dışarıdan alınması gerekir. Tahin içindeki yağlar ve yağ asitleri beyin ve kalp için yararlıdır.

Tiamin

Tiamin alımını artırmak için tahin tüketilmelidir. Her porsiyon da vitamin B-1 bilinen olarak bilinen bu vitaminin günlük alım önerisinin yüzde 16’sını tahinden sağlayabilirsiniz. Tahin tiamin sayesinde sinir sistemi, kas ve sindirim sistemini koruyacaktır.

Fosfor

Tahinin her porsiyonu günlük fosfor ihtiyacının yüzde 12'sini sağlar. Bu mineral kemik ve dişlerin gücü için önemlidir. Ayrıca böbreklerdeki atıkları kaldırmak için yarar sağlar. Tahini yiyerek fosfor alımını artırırsanız, fosfor vücuttan gereksiz maddeleri atmanıza yardımcı olacaktır.

Bakır

Bakır minerali sağlıklı kan damarları ve kemikler için önemlidir. Ayrıca kırmızı kan hücreleri için gerekli bir kaynaktır. Hem de günlük enerji için önemlidir.

Doktorlar tahinin kanser hastalıklarından koruduğunu söylemektedir. Bunun dışında kanser tedavisi aşamasında da tüketilmesi gereken özel bir besin kaynağıdır. Tahin kansere karşı koruyucu görevi sayesinde vücuttaki hasarlı hücrelere karşı koyar.

Anemi hastalığına iyi gelen tahin, kan yapıcı özelliğe sahiptir. Ayrıca kabızlığa karşı koyarak sindirim siteminde rahatlama sağlar. Sindirim sistemini korurken bağışıklık sistemini de arttırır. Bu nedenle özellikle kış aylarında soğuktan korunmak için en azından günde bir ya da iki yemek kaşığı tüketilmelidir. İçerdiği mineraller dışında vitaminler de içerir ve bunlar kemik sağlığına iyi gelmesi ile bilinir. Kemik sağlını korumak ve güçlü kemiklere sahip olmak için özellikle çocukların kahvaltıda tahin tüketmesi önerilir. Protein bakımından zengin olması daha güçlü belleğe sahip olmanızı sağlar. Bu da genelde küçük yaştaki çocukların zeka gelişimi için oldukça önemlidir. 25 yaşını geçmiş kişilerin her gün tahin tüketmesi yaşlanmaya ve yaşlanma belirtilerine karşı koymalarını sağlayacaktır. Anti aging etkili besinlere buradan bakınız. Cilt ve saç sağlığınızı korumak için de tahinden yararlanınız.