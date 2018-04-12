Tansiyon için 30'lu yaşlara dikkat

Tansiyon hastalığının oluşmasında genetik yapı, beslenme koşulları, aşırı tuz tüketimi, stres, sigara kullanımı ve hava kirliliği gibi nedenlerin etkili olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Emrah İpek, tansiyonun başlangıç yaşının 30'lu yaşlar olduğunu söyledi

Tansiyon için 30'lu yaşlara dikkat

Yrd. Doç. Dr. Emrah İpek, tansiyon hakkında soruları da yanıtladı. Dünyadaki her 3 yetişkin kişiden birinin tansiyon hastası olduğuna dikkati çeken İpek, "Maalesef bunların yarısı tansiyon hastalığının farkında değil. Tansiyon çok sinsi bir hastalık ve oldukça dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Tansiyon hastalığının oluşmasında genetik yapı, beslenme koşulları, aşırı tuz tüketimi, stres, sigara kullanımı ve hava kirliliği gibi nedenlerin etkili olduğuna değinen İpek, şunları kaydetti: Normalde bir insanın günlük tüketmesi gereken tuz miktarı 6 gram ancak Türkiye'de bu seviye 20 grama çıkmış durumda. Normale göre 3 kat daha fazla tuz tüketiyoruz. Sadece yemeğe tuz eklemekle tuzlu yemek yemiş olmuyoruz. Yağda da, salçada da veya turşuda da tuz var. Bunların hepsine çok dikkat etmeliyiz. 'Tansiyon ilerleyen yaşlarda başlar' tanısı yanlış. Tansiyonun başlangıç yaşı 30'lu yaşlardır. 'Ben de tansiyon olmaz' demeyin. Önerilen durum ise çocukluk çağından itibaren tansiyonlarımızı ölçtürtmek. İpek, tansiyonu önlemek için, kilo vermenin, tuzu kısıtlamanın, fiziki aktiviteleri artırmanın, stresten uzak kalmanın faydalı olabileceğini kaydetti. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #tansiyon #sağlık
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