Tatil dönüşü bu enfeksiyona dikkat!

TATİL sezonun korkulu rüyası haline gelen dış kulak enfeksiyonlarına dikkat çeken Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, dış kulak kanalının dar olması, dış kulak yolunda cilt dermatit, sedef gibi cilt hastalıkların bulunması ve fazla miktarda kulak kiri oluşumunun enfeksiyona yatkınlığı arttıran nedenlerin başında geldiğini söyledi

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, tatil sezonunun bitmek üzere olduğu şu günlerde, vatandaşların sıkça yaşadığı tatil hastalıklarının başında gelen dış kulak yolu enfeksiyonlarına ilişkin açıklamalar yaptı. Yaz gelmesi ve hava sıcaklığının gittikçe artmasıyla insanların havuz ve denize girme ihtiyacı da arttı. Güzel bir tatil için kulak sağlığımıza dikkat etmemiz gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Uçal,"Dış kulak yolunun yabancı cisimlerle doku bütünlüğünün bozulması veya pH’sını değiştiren ısı, nem ve su kaçması da enfeksiyona eğilim yaratacaktır" dedi.





"SUDA KALMA SÜRESI VE KULAK ÇUBUĞU KULLANIMINA DİKKAT EDİN"





Uzun süre suda kalınca veya uzun süreli sık dalışlarda dış kulak yolundaki koruyucu salgının zarar gördüğünü ve dış kulağın bakteri, mantar, virüs gibi mikroorganizmalara karşı savunmasız kaldığını aktaran Op. Dr. Uçal, "Özellikle havuzlarda kullanılan kimyasallar, yoğun kullanılan havuzlar ve hijyenik koşulların sağlanamadığı sular bu enfeksiyona davetiye çıkarıyor. Yine kulak çubuğu kullanımı da dış kulağın koruyucu tabakasına zarar verdiğinden bu bölge mikroorganizmaların giriş kapısı oluyor" diye konuştu.





"ENFEKSİYONUN BELİRTİSİ KULAK DELIĞI ÖNÜNDE ŞİDDETLİ AĞRI"





Hastalığın en önemli belirtisinin dış kulak yolu önündeki tragus denen kıkırdak çıkıntıdaki hassasiyet olduğunu dile getiren Op. Dr. Uçal, "Yani bu bölgeye dokunmakla şiddetli ağrı olur. Ayrıca kulaktan gelen akıntı da bu hastalığı akla getirmelidir. Tıkanıklık, basınç hissi, kulak kaşıntısı da diğer belirtilerdendir. Bazı durumlarda kulak kanalı ödemlenerek kanal tamamen tıkanabilir" ifadelerini kullandı.





"TEDAVİ HASTAYA ÖZEL OLMALI"





Dış kulak enfeksiyonunda özel pansumanlara ihtiyaç duyulacağını bildiren Op. Dr. Uçal, "Doktorunuza başvurduğunuzda öncelikle varsa kulak yolundaki akıntılar temizlenecektir. Daha sonra enfeksiyona neden olan etken tespit edilerek buna yönelik tedaviniz başlanacaktır. Eğer etken bakteri ve virüsler ise düzenli kullanılacak damlalarla yaklaşık 5 gün içinde tedavi sağlanabilir. Etken mantar ise tedavi tamamen farklıdır ve sık kulak temizliği özel damlalar gibi farklı bir yaklaşım gerektirir. Eğer dış kulak yolu ödemliyse sık aralıklarla yapılacak özel pansumanlara ihtiyaç duyulacaktır"açıklamalarında bulundu.





"TEDAVİ EDİLMEZSE SIK TEKRARLAYAN BİR HASTALIKTIR"





Düzgün tedavi edilmezse hastalığın sık tekrarladığını belirten Op. Dr. Uçal, şunları söyledi:





Dış kulak yolu enfeksiyonları şeker hastalığı, bağışıklık sisteminde bozukluklar, su sporcularında, sık duş alanlarda tekrarlama eğilimi gösterir. Özellikle mantar enfeskyonları tekrarlamaya meyillidir. Çok basit bir şekilde tanısı konan bu hastalık ortaya çıktığında eğer tedavi edilmezse kronikleşebilir ve uzun yıllar sık ataklara neden olabilir.7-10 gün kulaklarınızı kuru tutun.Bunun için duş sırasında vazelinli pamuk veya özel tıkaçlarla kulaklarınıza su kaçmasını engelleyin, Su sporlarından ve yüzmeden kaçının. Kulağınıza reçetenizdeki ilaçlar dışında birşey damlatmayın. Kulağınızı kurcalamak kaşımak kulak çöpü kullanmak hastalığınızı şiddetlendirecektir.Hastalık şiddeti yaklaşık 2 günde azalacak 7-10 gün içinde tamamen geçecektir. Herhangi bir gerileme olmazsa doktorunuza başvurmalısınız."





KULAĞA SU KAÇTIĞINDA NELER YAPILMALI?





Dış kulak yolu enfeksiyonlarını önlemenin yöntemlerine ilişkin Op. Dr. Uçal, şu ifadeleri kullandı:





"Kulağınızı yabancı maddelerle (ataç toka kalem kulak çubuğu vs) kurcalamayın. Kulak salgısını çıkarmaya çalışmayın işitmede sorun yaşattığını düşünüyorsanız doktorunuza başvurun. Kulaklarınızı kuru tutmaya çalışın bunun için suyla temastan hemen sonrasında kurulayabilir veya düşük ısıdaki saç kurutma makineleri kullanabilirsiniz. Kulak tıkaçlarını uzun süreli kullanmamalısınız. Başınızı suyun kaçtığı kulak alta gelecek şekilde tutarak sallayabilir ve kulak kepçesini öne arkaya hareket ettirerek suyu boşaltmaya yardımcı olabilirsiniz.Gelen suyu kuru havlu veya mendille kurulayabilirsiniz. Saç kurutma makinelerini en az 30 cm mesafeden düşük ısıda kulağınıza doğru tutabilirsiniz. Şikayetleriniz devam ediyorsa en yakın KBB uzmanına başvurmanız doğru olacaktır."

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