Teff Çayı İle Zayıflamanın Formülü

Bugün sizlerde doğal yollar ile almış olduğunuz fazla kilolardan kurtulmak istiyorsanız, ünlülerin tercihi olan ve metabolizmayı hızlandırmanın yanında, ayrıca protein almanızı da sağlayan Teff tohumlu çay ile sizde kilo verebilirsiniz.

Bugün sizlerde doğal yollar ile almış olduğunuz fazla kilolardan kurtulmak istiyorsanız, ünlülerin tercihi olan ve metabolizmayı hızlandırmanın yanında, ayrıca protein almanızı da sağlayan Teff tohumlu çay ile sizde kilo verebilirsiniz. Kiloları çok fazla olanlar için oldukça etkili gıda takviye olmasından dolayı, beslenme alışkanlıklarınızı buna göre belirleyebilir ve buna göre hem gerekli besini alabilir ve hemde ideal kilonuzu da koruyabilirsiniz. Kalsiyum, lif, protein kaynağı olması ve dünyada az bilinen tahıllar arasında yer almasından dolayı, etkisinin bir hayli fazla olduğunu görebiliyoruz.

Teff Tahılı Nasıl Kullanılır ?

Öncelikli olarak tahıl olması nedeni ile pirinç, buğday, bakliyat gibi haşlayabilir ve yiyebilirsiniz. Tabii ki bu besin olarak tüketilen bir hali olsa da, içime uygun olarak da hazırlanmış türü bulunuyor. Teff çayı normal demleme çay gibi günlük tahıl tüketmenizi sağlıyor. Her hangi bitki çayları ile aynı olmasından dolayı, gün içerisinde tüketmeniz ile birlikte, istediğiniz gibi formunuzu koruyacak ve kilo vermiş olacaksınız. Yağ yakıcı ürünler ya da çeşitli shakeler ile kilo verebileceğiniz gibi, bunlar bitkisel olmadığı için, metabolizmanıza etkisi olabilirsiniz.

Sağlıklı Zayıflama İçin Teff Çayı

Teff tohumunun işlenmesi ile birlikte, çay olarak sofralarımıza geliyor olmasından dolayı, rahat bir şekilde yemeklerden sonra ya da acıktığınız zamanlarda bir bardak sıcak Teff çayı ile hem açlığınızı bastırabilir ve kilonuzu yani formunuzu da sağlıklı bir şekilde koruyabilirsiniz. Üstelik vücudunuzun ihtiyacı olan mineralleri, vitaminleri, proteinleri de çay içerek almış olacak ve zayıflamanın aslında çokta bir önemi olmadığını, daha sağlıklı bir şekilde yaşayabileceğinizi de görmüş olacaksınız.

Teff Tohumu Çayı Nasıl Tüketilir ?

Etiyopya da çıkan, yumuşak, ufak ve tatlı bir tahıl olmasından dolayı, normal bitki çayları gibi güzel bir tadı bulunuyor. Aslında Teff tohumlu çayı , direk çay olarak tüketilmiyor. Genel amaç tahıl olarak kullanılması olsa da, www.tefflife.com.tr tarafından işlenerek, sallama çay haline gelmiş ve sıcak bardağın içine atarak tüketilmesi sağlanmış durumda. Gün içerisinde yemeklerden önce de kullanarak, daha az yemek yiyip, almanız gereken proteinleri de en yüksek şekilde almış oluyorsunuz.

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