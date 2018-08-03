Teff nedir? Teff tohumlu çay nasıl içilir?

Kahverengi, beyaz, kırmızı renklere sahip olan teff tohumundan elde edilen teff çayı oldukça etkili ve faydalı bir içecektir.

Kahverengi, beyaz, kırmızı renklere sahip olan teff tohumundan elde edilen teff çayı oldukça etkili ve faydalı bir içecektir.

Teff tohumu nedir? Ne işe yarar?

Kahverengi rengi olan türünün tadı fındığa benzemektedir. Beyaz renkli ise kestane lezzetini anımsatır. Bitkinin kırmızı olan cinsinin vitamin oranı fazla ve demir seviyesi yüksektir. İçinde kalsiyum, lif, protein, demir vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirmekte olan bitki farklı amaçlar için kullanılabilir. Bunlardan biri kilo verme amacı için tüketilmesidir. Çeşitli bitkiler bir araya getirilerek bu bitkinin çayı oluşturulmaktadır. Özelliği ise metabolizmayı hızlandırması, düzenlenmesi, dengelemesidir. Metabolizmanın hızlanması ve dengelenmesi ile kişinin zayıflaması çok uzun bir zaman almaz. Sindirim sistemi iyi bir biçimde çalışır ve hazım sorunu meydana gelmez. Çayın hazımsızlık problemini ortadan kaldırdığı ifade edilmektedir. Zayıflamak için en önemli etken hem metabolizmanın hızlanması hem de yağ yakılmasıdır. Bazı kişiler metabolizması yavaş olduğu için yağ yakımı güç hale gelebilmektedir. Bunun için dışardan takviyeler ile problemin çözümü bulunabilir.

Teff tohumu çayı nedir? Neye iyi gelir?

Çayın vücuda tokluk hissi sağladığı, vücudun enerjik olmasına yardım ettiği söylenen ifadelerden biridir. Antioksidan bakımından güçlüdür. Bu sayede vücuttaki toksinler atılır, ödemin meydana gelmesi engellenir. Vücuttaki zararlı maddelerin dışarı alınması vücut sağlığı için önemlidir. Bunun yanı sıra kilo vermek, ödem atmak insanlar için avantajlı bir durumdur. Fakat çayın bu amaçlar için kullanılmadan önce mutlaka doktora danışmak gerekir. Zayıflama sürecini hekim onayı olmadan yönetmek ve bu süreç içinde vücudun nasıl tepki vereceği bilinmeyen besinlerden almak asla doğru bir tutum değildir.

Teff çayı nasıl hazırlanır?

Hazırlaması basit olduğu için kişiyi yormaz. Sabah kahvaltısından otuz dakika önce tüketilmesi önerilir. İlk olarak bir bardak su kaynatılır ve kaynayan suyun içine bir miktar çay ilave edilir. Beş dakika boyunca demlenen çay servise hazırdır. Demleme tamamlandıktan sonra çay içilebilir. Aç şekilde tüketilmesi öneriler arasında bulunur. Gebe kişilerin tüketmesi tavsiye edilmemektedir. Ayrıca ilaç kullanıp, hastalığı olan kişiler çayı içmemelidirler. Çay sadece hekim onayında içilebilir.

Teff çayı zararları ve kullananlar

Kullanıcı yorumlarına bakıldığı zaman bir problemden bahsedildiği görülmemektedir. Genel olarak metabolizmayı hızlandırdığı ve hazmı kolaylaştırdığı ifade edilir. Bunun yanı sıra iştah kapattığını söylemektedir. İştah kapandığı zaman kilo vermek kolay hale gelir. Fakat sağlıklı beslenilmesi gerektiği unutmamalıdır. Bölgesel zayıflamaya etkisinin olduğu ve kullanıcılar bu sebepten ötürü çaydan memnun kaldıklarını belirtmektedir. Bitkinin etkilerinin olumlu sonuçlar vermesi için mutlaka hekimle görüşülmesi gerekmektedir.

Teff çayı nerede satılır?