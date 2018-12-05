Teff Tohumlu Çay Zayıflatıyor Mu ? Detayları Burada

Son günlerin en çok merak edilenleri arasında Teff tohumlu çay geliyor
Son günlerin en çok merak edilenleri arasında Teff tohumlu çay geliyor. Nedir ? Ne işe yarar ? Kilo verdiriyor mu ? Kimler kullanıyor ? Gibi bir çok soruyu da beraberinde getiriyor. Türkiye'de bir anda gündem olmasının sebebi, hiç kuşkusuz ünlülerin kullanıyor olmasıdır. Yurt dışında çok popüler olan Teff tohumlu çay, Holywood yıldızlarının kilo kontrolünü sağlamaları için sürekli tükettikleri tahıl çayıdır. Çok besleyici olan ve içerisinde yüksek miktarda protein bulunan Teff tohumunun işlenmesi ile birlikte çay haline gelen ve sıcak suyun içerisine atılması ile birlikte, tüketime hazır hale gelen Teff çayı, oldukça güzel bir içime sahip. Teff tohumu, sadece Etiyopya'da bulunmakta ve yılda bir kez mahsül vermektedir. Bu özelliklerine istinaden dünyanın besin değeri en yüksek tahılları arasında ilk sırada gelmektedir. Tahıl olarak tüketenlere veya çay olarak içenlere tokluk hissi verdiği için, yemeklerden önce tüketilmesi uygun görülüyor. Teff Çayı Nasıl İçilir ? Teff Tohumu vücuda yüksek oranda kalsiyum, protein ve lif sağladığı için, her bireyin kullanımına uygundur. Teff Tohumlu Çay bu özellikleri ile sağlıklı bir içim sunuyor. Ayrıca çayın tadının güzelleşmesi için, içerisine konulan ekstra bitkiler ile birlikte, karışımın daha etkili ve sağlıklı olduğunu da söyleyebiliriz. Sindirim sisteminin de böylelikle düzenlenebilir hale gelmesi, içinde ki ekstra besinler ile almanız gereken besinleri de yüksek oradan alabileceğiniz için Teff çayı tüketmeniz, sağlığınız açısından ve özellikle kilo vermeniz için gereklidir. Hangi Ünlüler Teff Çayı Kullanıyor ? Şüphesiz ki sosyal medya sayesinde, artık ünlü simaları daha rahat bir şekilde takip edebiliyor ve neler tükettiklerini ve nasıl formlarını koruduklarını da öğrenebiliyoruz. Bu durum Teff tohumlu çayı için de geçerli olup, ülkemizde oldukça fazla ünlü sima tarafından kullanıldığını belirtelim.
- Seren Serengil
- İvana Sert
- Deniz Akkaya
- Gonca Vuslateri
- Seda Sayan
- Hande Yener
- Seda Akgül
- Seren Serengil
- Yasemin Sakallıoğlu
- Ebru Yaşar
- Nurgül Yeşilçay