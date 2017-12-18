Temporal lob epilepsisi nedir?

Geçtiğimiz Cumartesi günü Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın intihar etmesinin ardından İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı Kent Üniversitesi, Yılmaz'ın yaşadığı temporal lob epilepsisi hastalığı nedeniyle ağır stres altında olduğunu açıkladı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz, temporal lob epilepsisi hastalığının beynin duygusal kararlar alınmasını sağlayan, beyinde bulunan limbik sistem denilen bölümü etkilediğini ve bu tip epilepsisi olan hastaların stresten uzak durması gerektiğini, uykularının çok düzenli olması gerektiğini ve ilaçlarını aksatmadan kullanmaları gerektiğini belirtti.





STRES VE UYKUSUZLUK ANİ DUYGU DEĞİŞİMLERİNE NEDEN OLABİLİYOR



DHA'ya konuşan Prof. Dr. Uludüz temporal lob epilepsisinin diğer epilepsilerden farklı olarak yetişkinlikte ortaya çıktığını açıkladı ve sözlerine şöyle devam etti: "Temporal lob dediğimiz yer davranışlarımızı, duygularımızı kontrol eden bir bölge. İlaçlar düzenli kullanılmazsa, stres varsa, uykusuzluk varsa ani duygu değişimlerine neden olabilir. Temporal lob epilepsisi erişkin çağa yaklaşırken en sık görülen epilepsi türüdür. Temporal lob beyinde hipokampüs ve amigdala denilen duygularımızı, mantıklı hareket etmemize yardımcı olan bir bölge. Bu bölgenin nöbetlerinde hastalar halüsinasyon görebilir ya da istemsiz hareketler yapabilirler. Mesela ağız şapırdatma, şaşkın bakma gibi hareketleri istemsizce yapabilir. Kasılmalı, çırpınmalı nöbetler bu epilepsi türünde olmuyor. O sırada kişi bunların çoğunun farkında değildir zaten. İlacını kullanmayan hastalarda nöbet sırasında böyle şeyler olabilir. Ancak sadece ilaç değil stres, uykusuzluk, sağlıksız bir yaşam tarzı da tetikleyebilir."





"HASTALAR NÖBET GEÇİRDİĞİNİ FARK EDİYOR"





Temporal lob nöbetlerinin uzun vadede daha geniş bir alana yayılabileceğini ve nöbet geçirmeye de neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Uludüz, "Bu tür epilepsisi olan insanların ağırlıklı olarak farklı davranışlar yapabilir. Uyku düzenleri, yemek düzenleri, hayat düzenleri bu hastalarda çok önemlidir. Temporal lobun işleyişini bozacak her şeyden uzak durmalılar. İlaç kullansa bile nöbet geçirebilen hastalar var. Bu tip epilepsi hastaların psikolojisini çok etkileyebiliyor çünkü nöbetten sonra istemsizce yaptığı hareketler kendisini kötü hissettiriyor. Hastalar bu tip epilepside nöbet geçirdiğini de o an anlar" dedi.