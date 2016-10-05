Yapılan yeni bir araştırma ise; uzun süre kullanılan deodorantların agresif tümörlere yol açabileceğini gösterdi. "Ter önleyicilerin içerisinde bulunan kimyasal maddeler vücut için gerçekten zararlı olabilir" denildi.



KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR MU?



Uzmanlar, meme kanseri oranları artmaya devam ederken, kanserin artmasına neden olan faktörleri masaya yatırdı.



Bilinen risk faktörleri arasında obezite, alkol ve önceki nesillere göre daha az aktif olma bulunuyorken; kanser artışına sebep olan faktörlerden birinin de ter önleyicilerin içerisinde bulunan alüminyum tuzunun ter bezlerini engellemesi üzerinde duruldu. Deodorantlar ile diğer ter önleyiciler arasında farklar olabildiğini dile getiren uzmanlar, bazı ürünlerin alüminyum içermediğini sadece koltuk altındaki bakterileri öldürdüğünü söyledi.



Ancak korkutucu iddia; uzun süre ter önleyici olarak kullanılan alüminyum tuzlarının meme kanseri riskini artırabileceği oldu. Sonuç olarak ürünlerinin tamamen güvenli olduğunu söyleyen üreticilere rağmen alüminyum içermeyen ter önleyici için tüketici talebi giderek artış gösterdi.



Ancak İngiltere Kanser Araştırmaları Ajansı (Cancer Research UK)'nın websitesinde yayınladığı bu mesaj deodorant kullanan kişileri rahatlattı:



"Deodorantlar ve ter önleyicilerin meme kanserine neden olduğu bilgisi asparagastır. Bu ürünlerin meme kanserine neden olduğunu gösteren ikna edici hiçbir kanıt yoktur" açıklamasında bulunan İngiltere Kanser Araştırmaları Ajansı, şunları da ekledi: "Tıp kurumu, kusurlu ve belirsiz. Küçük bir bağlantı bulduklarında bunu açıklamadan önce birçok araştırma yapmaları gerekir."



YENİ ÇALIŞMA GEÇEN HAFTA YAYIMLANDI



Cenevre Üniversitesi'nin saygın araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir araştırma ise International Journal of Cancer dergisinde yayımlandı.



Bu yeni araştırmaya göre; yaygın olarak kullanılan koltuk altı ürünlerindeki alüminyum klorür vücudun farklı bölgelerine yayılabilir ve çok agresif tümör gelişimini tetikleyebilir.



Çalışmaya öncülük eden Onkolog Andre-Pascal Sappino, "Sonuç olarak alüminyum tuzları içeren tüm koltuk altı ürünlerinden kaçınmak gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.



CAMBRIDGE ÜNİVERSİTESİ DE KARŞI ÇIKTI



Daily Mail'de yer alan habere göre; Çalışma kamuoyuna sunulur sunulmaz, bu tezin çürütülmeye başladığı ifade edildi.



Meme Kanseri Derneği Başkanı Delyth Morgan, kadınların bu ürünleri kullanmaya devam etmesi gerektiğini, kanser ile deodorant kullanımı arasındaki bağlantı için daha çok kanıta ihtiyaç duyulduğunu; alüminyum tuzları ve kanser arasındaki çalışmanın da insanlar üzerinde değil fareler üzerinde yapıldığını ifade etti.



Cambridge Üniversitesi'nin Kanser Epidemiyolojisi Bölümü'nden Profesör Paul Pharoah'da deodorantların kansere yol açabileceği bulgularını reddetti.



Bunun üzerine İngiltere Kanser Araştırmaları Ajansı (Cancer Research UK), yayımlanmış çalışmayı 'korkakça' başlığı adı altında vererek, bazı başlıklar yayımladı ve "Deodorantlardaki alüminyumun kanser riskini artırabileceğine yönelik kesin bir kanıt yoktur" açıklamasında bulunarak, bu çalışmanın sadece fareler üzerindeki etkisine dikkat çekildiği ama aksini iddia eden insan çalışmalarına değinilmediği vurgulandı.



İngiltere Kanser Araştırmaları Ajansı'nın yayımladığı bir başka bilgi ise şu oldu; "Meme kanseri hakkında endişeleniyorsanız, meme kanserine yol açan güçlü kanıtlara odaklanın. Örneğin, sağlıklı kiloda kalın, düzenli fiziksel aktivitede bulunun ve alkol alımını azaltın."



Bazı uzmanlar ise; İnsanlığın ihtiyacına cevap veren pekçok tedavinin de önce hayvanlar üzerinde denendiğine dikkat çekti.



Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.