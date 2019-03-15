Terminatör'ü esir alan hastalık: Sarkopeni

Yaşlanmaya bağlı olarak kas gücünün ve dayanıklılığın azalması olarak bilinen sarkopeninin (kas erimesi) zamanında önlem alınması durumunda engellenebileceğini söyleyen, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Fehmi Volkan Öztuna, sarkopeni ile mücadelede en etkili ilacın spor olduğunu söyledi.

Yaşlılık hastalığı olarak bilinen, düşmelere, kırıklara ve hatta ölümlere neden olabilen sarkopeni yani kas erimesinden korunmak mümkün. Doğru beslenme ve sporla süreci durdurmanın mümkün olduğunu belirten VM Medikal Park Mersin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Fehmi Volkan Öztuna, hastalıkla mücadelede doğru sporu yapmanın önemine dikkat çekerek, "Aksi takdirde yıllarca sürekli vücut geliştirme çalışan, özel takviye ilaçlar kullanan, yaşlanınca da kasları erimeye başlayan dünyaca ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger gibi olma riski var” dedi.

Hareketsizlik, kötü beslenme ve aşırı zayıflık gibi durumlarda gençlerde bile kas kaybının arttığını söyleyen VM Medikal Park Mersin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Fehmi Volkan Öztuna, kas kaybının, yaşam süresini ve kalitesini azaltan bir faktör olduğunu vurguladı.

Kemik erimesinin halk arasında yaygın şekilde bilinmesine karşın kas erimesinin bilinmediğine dikkat çeken Prof. Öztuna, “Kas kitlesi ve kas gücü, 20-40 yaş arasında artar, 50 yaşından sonra ise azalmaya başlar. Kas kütlesi ve kas gücünün kaybı sonrasında fiziksel hareketsizlik, fiziksel dayanıklılıkta azalma ve hatta kırıklarla karşılaşılabilir. Yaşlılardaki güçsüzlüğün ve düşmelerin nedeni sarkopeni olabilir” diye konuştu.

Önlem alın

“Yaşlılık hastalığı olsa da sarkopeniden korunmanın temelleri gençlik döneminde atılmalı” diyen Prof. Öztuna, “Yaş ilerledikçe kas erimesinin görülme sıklığı artar.Ancak basit ama etkili önlemlerle süreci durdurmak hatta geriye çevirmek mümkün.Vücudumuzda ‘kullan ya da kaybet’ prensibi geçerlidir. Kaslar kullanılmazsa zayıflar” dedi.

Sarkopeni ile mücadelede en etkili silahın spor olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Fehmi Volkan Öztuna, "Asıl önemli nokta doğru sporu yapmaktır. Kas erimesine karşı yüzme ve koşma gibi vücudun yağ yakımı ile direncini arttıran egzersizlerden ziyade kas kütlesini arttıracak egzersizleri öneriyoruz. Kasları güçlendirecek dayanıklılık egzersizleri, direnç bantları kullanmak, ağırlık kaldırmak gibi vücut egzersizleri tercih edilebilir” diye konuştu.

Kas kaybı

Özellikle vücut geliştirenlerin kullandığı özel proteinler, kreatinler gibi profesyonel amaçlı takviyelerin, yaşlılıkta zarar oluşturduğu konusunda uyaran Prof. Dr Öztuna, ‘Buna en güzel örnek, uzun yıllar vücut geliştirme çalışmış olan aksiyon filmlerinin dünyaca ünlü sinema sanatçısı Arnold Schwarzenegger’dir. ‘Terminatör’ olarak da tanınan oyuncunun basına yansıyan son görüntüleri sadece yaşlanma olarak açıklanamaz; kas kitlesinin büyük kaybı yani sarkopeni söz konusudur” dedi.

Spor yaparken hedefin 70 yaş olması gerekiyor diyen Prof. Öztuna, “Hangi yaşta olursanız olun 70 yaşında yapabileceğiniz sporu yapın; 70 yaşında olduğunuzda kaldırabileceğiniz ağırlığı kaldırın, 70 yaşında yürüyebileceğiniz hızda yürüyün ki sporda istikrar olsun” ifadelerini kullandı.

Vitamin takviyesi

30 ila 60 yaş arası her yıl yaklaşık 250 gram kas kaybedilirken 450 gram yağ kazanıldığına dikkat çeken Prof. Öztuna, kilonun sabit kalmasının işlerin yolunda gittiğinin göstergesi olmadığı uyarısında bulunarak şunları söyledi:

“İlerleyen yaşla birlikte kilo sabitken kas kütlesinde azalma oluyor. Kas kütlesini arttıracak besinlerin tüketilmesi ve egzersizlerin yapılması, sarkopeni ile mücadelede yardımcı olabilir. Yeterli kalori ve yüksek kalitede protein tüketilmesi kas kaybını yavaşlatabilir. Özellikle kadınlarda D vitamini ve omega 3 takviyesini öneriyoruz.

Öte yandan ileri yaşlarda çok sık görülen düşmeye bağlı kırıklar kas kaybının neden olduğu kırıklardır. Pek çok hasta durduk yerde düştüklerini, başlarının döndüğünü anlatır. Sorun hastaların denge kaybı, vücudunu direyememek, vücut ağırlığını eşit bir şekilde taşıyamamalarıdır, nedeni ise osteoporoz dediğimiz kemik erimesi ve sarkopenidir. Kas erimesinin önlenmesi, düşme riskinin önüne geçilmesi ve bağımsız yaşama kabiliyetinin artırılması açısından oldukça önemlidir.”