Tıbbi Cihazların Hassas Ölçeri Flow Sensör

Flow Sensör, sıvı, gaz ve hava gibi akışkanların hızını ve hassasiyetini kontrol ederek, çeşitli ölçümler sağlar. Yeni nesil teknolojilerle imal edilen akış sensörleri, elektronik bir çipteki “sinyal koşullandırma” özelliğini kullanır.

Flow Sensör, diğer adıyla “akış sensörü”, tıp sektöründe yaygın olarak kullanılan bir sensör türüdür. Sıvı, gaz ve havanın akış ölçümlerini yapar. Endüstriyel amaçlarla da kullanılan Flow Sensörler, çok hassas ölçümler yapabilir. Bu sebeple özellikle tıbbi cihazlarda Flow Sensor kullanımı yaygındır.

Akışkanların Kontrolünü Sağlıyor

Flow Sensör, sıvı, gaz ve hava gibi akışkanların hızını ve hassasiyetini kontrol ederek, çeşitli ölçümler sağlar. Yeni nesil teknolojilerle imal edilen akış sensörleri, elektronik bir çipteki “sinyal koşullandırma” özelliğini kullanır.

Flow sensor, akışkanlarla ilgili çeşitli verileri, termal ölçüm prensibi ile ölçer. Analog bir kontrol devresi ile verimli bir kontrol sağlayan bu sensörler, benzersiz bir entegre teknoloji ile tasarlanmıştır. Akışkanları çeşitli kriterlere göre ölçer ve kontrol eder. Ölçüm performansları, çok yüksektir. Hataları minimize ederek, güvenli bir kontrol sağlar.

Flow Sensörler; sıvı, hava ve gaz sayaçlarında kolayca kullanılabilir. Kompakt bir tasarımla tıbbi cihazlara entegre edilebilir. Sıvı veya gaz akışını gerçek zamanlı olarak takip ederek, kullanıcıya en doğru sonuçları verir. Dijital sistemle çalışan flow sensörler, sıcaklık ve basınç gibi durumların istikrarlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.

Flow Sensörler Nasıl Çalışır?

Flow Sensor, yeni nesil standartlar içeren bir çalışma prensibi ile işlev görür. Düşük sıvı akış oranlarını, sıvı işlemini ve sıvı dağıtımını izleyebilir. Flow sensor sayesinde sıvı akışı, farklı kriterlere göre ölçülebilir. En temel ölçüm tekniği; akış kanalları duvarından dakika başına tek haneli nanolitre kadar mililitrenin iki yönlü olarak ölçümüdür.

Değişken bir akış ve basınç direncini ölçebilen flow sensor, sıvı hattına yerleştirilir. İçerisindeki döner parça sayesinde akışkanın ne kadar ilerlediğini ölçebile flow sensörler, bu sayede kullanıcıya kontrol imkanı sağlar.

Sensördeki döner parçanın dönüş sayısı, akışın miktarını verir. Elektronik sistemle donatılan akış sensörü, entegre sistemle sıvı veya gaz hareketlerini hesaplayabilir. Akışkanın hızı ve basıncını azami hassasiyette ölçebilir. Bu sebeple flow sensörlerde hata payı çok düşük oranlardır.

Flow Sensör Nerede Kullanılır?

Flow sensör, tıbbi cihazların başlıca ekipmanlarından biridir. Tedavilerde teşhis süreçlerini hızlandırarak, dolaylı faydaları vardır. Özellikle sıvı, gaz veya hava gibi akışkan giriş çıkışı olan tıbbi cihazların sistemlerinde, cihaza özel flow sensörler tasarlanmıştır.

Ayrıca, otomasyon sistemler, endüstriyel cihazlar, güneş enerjisi sistemleri, peyzaj ekipmanları ve otomotiv de yaygın kullanım alanlarıdır. Araçlarda motor sıvılarının ölçümü büyük önem taşır. Sıvıların miktarının ölçümü, olası arızaların önüne geçer. Bu sebeple flow sensör, birçok sektörde hayati öneme sahiptir. Kahve makinelerinden termostatlara kadar birçok cihazda flow sensöre rastlanabilir.

Yüksek sızdırmazlık sağlayan flow sensörler, kolay kullanım sağlar. Farklı tasarım ve özelliklerde üretilebilir. Tasarımları ve fonksiyonları, akışkan algılama teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak değişebilmektedir.



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