Toplu taşımada yaşlılara yer vermeyin çünkü...

Toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer vermek uzmanlara göre düşünüldüğü gibi iyi bir şey değil. Uzmanlar sağlık için, yaşlıların ayakta durmasından yana

Oxford Üniversitesi'nde görev yapan bir profesör yaşlı insanların sürekli oturmak yerine ayakta durmasının daha iyi olduğunu söyledi.



Açıklama yapan İngiltere Halk Sağlığı Klinik Danışmanı Sir Muir Gray ise yaşlıların günde 10 dakika yürümesinin, asansör yerine merdiven kullanmasının yaşlıların sağlığı için daha iyi olacağı görüşünde.



Yaş aldıkça insanların hareketsizliği değil hareketi seçmesi gerektiğini söyleyen Gray, toplu taşıma araçlarında da yaşlılara yer verilmemesi gerektiğini, ayakta durmanın yaşlılar için çok iyi bir egzersiz olduğunu söyledi.



Yapılan araştırmalara göre orta yaşlı ve yaşlı insanların düzenli egzersiz yapmaları durumunda en az 10 yaş gençleşeceği belirtiliyor. Bu şekilde bunama riski de azalıyor.