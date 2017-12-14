Topuklu ayakkabı bilek düşmanı

Vücut ağırlığının en çok hissedildiği eklemlerin başında gelen ayak bilekleri birçok riskle karşı karşıya Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kenan Keklikçi, bilek sağlığı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

Ayak bileği rahatsızlıkları için tıbbi ve cerrahi tedavi yöntemlerinin günden güne arttığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kenan Keklikçi “Artroskopik ayak bileği cerrahisiyle büyük kesiler açılmadan müdahale edilebiliyor. Bu nedenle iyileşme süreleri de oldukça kısalıyor. Bu da hastalar için büyük bir konfor sunuyor” dedi. Sporcularda kondisyon yetersizliği ve antrenmansızlık durumunda ayak bileğine yüklenildiğini ve ciddi sıkıntılar yaşanabildiğini belirten Keklikçi, “Uygun olmayan ayakkabıların giyilmesi ve zeminin kötü olması da ciddi sakatlanmalara neden olabilir” uyarısında bulundu.



Topuklu ayakkabılar ayak bileğinin düşmanı

Tedavi kişiye özel düzenlenmeli

Ayak bileği sağlığı için 7 adım

Kadınlarda yüksek topuklu ayakkabı kullanımının ayak ve ayak bileği sorunları ile burkulmalara neden olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kenan Keklikçi, “Özellikle sürekli topuklu ayakkabı kullanan kadınlarda topuk ağrısı, tarak kemiklerinde ağrı, başparmağın deformitesi, ayak bileğinde bağ yaralanmaları, kırıklar, kıkırdak lezyonları gibi hastalıklar görülebiliyor. Bunların bir kısmı ancak cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir” diye konuştu.Genç ve orta yaş grubunda; ayak bileği burkulmaları, bağ yaralanmaları, ayak bileğini ilgilendiren kırıklar, aşil tendon yaralanmaları ve kıkırdak hasarlarının daha sık görüldüğünü anlatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kenan Keklikçi “Aktivite seviyesi daha düşük olan ileri yaş grubuna baktığımızda ise ayak bileği artriti ve eklemi oluşturan yumuşak dokuların yangısı gibi hastalıklara daha sık rastlıyoruz” dedi. Ayak bileği tedavisinin kişiye özel olarak düzenlenmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Kenan Keklikçi, “İleri yaş grubunda daha sık gördüğümüz ayak bileği kireçlenmesi tedavisinde ameliyat dışı yöntemlerle de tedavi mümkün” açıklamasında bulundu.Hangi spor dalı olursa olsun ısınmadan spora başlamayın.Kaslarınızı devamlı formda tutmak için düzenli germe ve güçlendirme egzersizleri yapın.Ayak yapınıza ve yaptığınız spora uygun ayakkabı seçin.Sık yürüyüş ya da koşu yapan biriyseniz ayakkabı tabanınızı yıpranmalara karşı sık sık kontrol edin, gerekiyorsa ayakkabınızı değiştirin.Daha önce tecrübeniz olmayan yer ve zeminlerde sıçrama, koşma gibi hareketlerden sakının ve dikkatli olun.Daha önce ayak bileği burkulması gibi bir yaralanma geçirdiyseniz tekrarından sakınmak için bandaj ve ayak bileği breys ya da splinti kullanın.Yağmurlu, karlı ve buzlu havalarda düşmekten sakınmak için elleriniz cebinizde yürümeyin.