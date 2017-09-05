Tüm Cilt Tipleri İçin Dermoskin BB Krem

Cilt bakımında cildi nemlendirme, cilt tonunu eşitleme, leke oluşumunu engelleme, cildi sıkılaştırma ve UV ışınlarına karşı cildi koruma özelliği ile Dermoskin BB Krem her cilt tipine uygun bir cilt bakım ürünüdür

Cilt bakımında cildi nemlendirme, cilt tonunu eşitleme, leke oluşumunu engelleme, cildi sıkılaştırma ve UV ışınlarına karşı cildi koruma özelliği ile Dermoskin BB Krem her cilt tipine uygun bir cilt bakım ürünüdür. A, C ve E vitamini içeren kremde cildi ihtiyacı olan bakımı yapmaya yardımcı Hyaluronic Acid, Hamamelis Virginiana, Panthenol, Licorice Extract ve Zinc Oxide de bulunmaktadır.

BB Krem Nedir?

BB Krem Nedir? BB krem ile cilt bakımı yanında kapatıcı ve makyaj bazı olarak ta kullanılan bir kremdir. Sürüldüğü andan itibaren cilt tonunu düzenlemeye yardımcı olur. Cildi nemlendirme özelliği ile ince çizgi ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcıdır. Dermoskin BB Krem zengin içeriği ile sadece kapatıcı ve makyaj bazlı bir ürün olmayıp SPF 50 faktör içeriği ile güçlü bir güneş koruyucudur. Ciltte lekelere ve kırışıklıklara neden olan UV ışınlarına karşı etkili bir koruma sağlayan BB kremde cilt hasarlarını %50 oranında düzeltmeye yardımcı C vitamini, yatıştırıcı ve rahatlatıcı E vitamini ve kolajen sentezini arttırıcı A vitamini bulunmaktadır.

BB Kremin Özellikleri?

-Dermoskin BB Krem cilt bakımı için gerekli olan 5 önemli özelliği bir arada bulunduruyor.

-Hyaluronic Acid ve Panthenol içeriği ile cildin gün boyu nem ihtiyacını karşılıyor.

-C vitamini ile cilt tonunu eşitlemeye yardımcı oluyor.

-Zinc Oxide UVA koruyucu özelliği ile leke oluşumunu engelliyor.

-A vitamin özelliği ile kolajen sentezini arttırmaya yardımcı olarak cildin sıkılaşmasını sağlıyor.

-SPF 50 güneş koruma özelliği ile cildi UVA hasarlarından koruyarak yaşlanma etkilerini azaltıyor.

BB Krem Nasıl Kullanılır?

BB kremden en iyi sonucu almak ve kremin etkilerini görmek için her gün düzenli olarak kullanmak gerekiyor. Kremi kullanmadan önce cildi derinlemesine temizlemek önemlidir. Temiz cilde her gün uygulanan BB krem 6 aylık düzenli kullanım sonucu etkilerini göstermeye başlıyor. Makyaj bazı, nemlendirici veya güneş koruyucu olarak kullanabilir, yanınızdan ayırmayarak ihtiyaç durumunda Dermoskin BB kremi tazeleyebilirsiniz. İnce bir yapısı olan Dermoskin BB Kremi kullanmak için ekstra bir aparata ihtiyacınız yok. Temiz cilde parmak uçlarınızla masaj yaparak uygulayabilir, gün içinde ihtiyaca göre uygulamayı tekrarlayabilirsiniz.

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