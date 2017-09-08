Türk bilim insanları da 3 boyutlu doku üretecek

İstinye Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Erdal Karaöz, Türk bilim insanlarının gelecekte laboratuvarda 3 boyutlu doku üretebileceklerini belirtti. 6-7 Eylül tarihlerinde Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen MMG Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi'nde konuşan Prof. Dr. Karaöz geçtiğimiz yıl kurulan ve çok yeni bir üniversite olan İstinye Üniversitesi'nin Ar-Ge konusunda önemli girişimlerde bulunduğunu ve 4 farklı alanda merkez kurduklarını belirtti

İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Karaöz geçen sene kurulan ve bu yıl ikinci yılına giren bir üniversite olmasına rağmen geleneksel üniversite anlayışının dışına çıkarak daha inovatif, daha araştırmacı, daha bilimsel üretime yatkın bir üniversite kurmayı amaçladıklarını belirtti ve inovasyon konusunda yaptıkları atılımları şöyle açıkladı:

İstinye Üniversitesi'nde hedef olarak 4 farklı alanı seçtik. Kök hücre ve doku mühendisliği, moleküler ve kanser araştırmaları, 3 boyutlu tıbbi ve endüstriyel tasarım ve son olarak nörolojik bilimler alanlarında 4 ayrı araştırma ve geliştirme merkezi kurduk. Bunların hepsinin alt yapılarını tamamladık. Burada çalışacak araştırmacıları, bilim insanlarını, gerek yurt içi, gerek yurt dışından kadromuza dahil ettik ve yaklaşık 6 aydır da bu ar-ge merkezlerinde çalışıyoruz. Öncelikle kök hücre ve doku mühendisliğinde çalışacak grup yaklaşık 17 yıllık birikime sahip, yurtiçi ve yurtdışından gelenlerden oluşan bir ekip."



Beyin dokuları tedavi edilebilecek



Şu ana kadar yaptıkları projelerden ve üzerinde araştırmaları devam eden gelişmelerden de bahseden Prof. Dr. Karaöz, sözlerine şöyle devam etti:Kas erimesi ile alakalı bir hastalık üzerine proje bitirdik. Genelde bütün hastalıkların ortak karakteri şu, herhangi bir nedenden insan vücudunda merkezi sinir sistemindeki hücrelerin ölmesi. Bunu tıbbın hiçbir tekniği yerine koyamıyor. Dolayısıyla kök hücre dediğimiz tedaviler ölmüş dokuyu tekrar tamir etmek, yenilemek amacıyla yapılan uygulamalardır. Kök hücre tedavisi uyguladığımız hastalarda bizi çok heyecanlandıran sonuçlar var ama bunlar henüz daha çok erken. Beyinde, omurilikte, beyincikte ölmüş olan hücrelerin ya da dokunun yenilenmesi.



İstinye Üniversitesi bünyesinde doku mühendisliği laboratuvarı kurduklarını da anlatan Prof. Dr. Karaöz burada insanların kemik, kıkırdak, deri gibi 3 boyutlu dokularını üretmek gibi bir amaçları olduklarını da belirtti ve "Çok yakında İstinye Üniversitesi araştırmacılarının bu konuda çabalarının sonuçlarını göreceksiniz. Laboratuvarda yetiştirdiğimiz kulak dokusunu duyabileceksiniz" dedi.İstinye Üniversitesi olarak moleküler kanser araştırmalarına çok önem verdiklerini de belirten Prof. Dr. Karaöz, "Bu alanda biz 3 tane başlık seçtik. Bir tanesi tanı. Yani ne kadar erken tanı koyabilirsek kanserin tedavisinde çok daha başarılı olabildiğimizi biliyoruz. Dolayısıyla kanserin henüz başlangıç evrelerinde, hiçbir şeyin farkında değilken hastadan alınacak bir idrar örneği ile oradan elde edeceğimiz çok mikro moleküllerin tespiti ile sizde daha kanserin çok erken tanısına yönelik çabalarımız var. Tanı ile beraber tedavi ile alakalı çabalarımız var. Yeni ilaç geliştirme çabalarımız var. Bu anlamda üniversitemiz bünyesinde moleküler kanser araştırma merkezi müdürü, Prof. Dr. Engin Ulukaya'nın bir sentez molekülü var. Onun patentini aldık ve bu çabalar devam ediyor" dedi.

