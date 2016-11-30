Türkiye'de AIDS'li sayısı 10 yılda yüzde 522 arttı

AIDS vakalarında artış Türkiye’yi riskli ülkeler sınıfına alıyor

2005 yılında AIDS’li hasta sayısı 292 iken bu rakamın 2015’in ilk 11 ayında bin 525’e yükseldiği belirtildi. Verilerin yüzde 522 artış gösterdiğini belirten İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Op. Dr. Yavuz Selim Süral, “Türkiye, dünyada HIV/AIDS açısından hastalığın az sıklıkta görüldüğü ülkeler arasında değerlendirilmesine rağmen son yıllarda tespit edilen sayılardaki hızlı artış dikkati çekmektedir" dedi.



1 Aralık tarihinin Dünya AIDS Günü olarak anıldığını anımsatan Süral, “Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1985 yılından günümüze kadar bildirimi yapılan HIV/AIDS vaka sayımız toplam 11 bin 109’dur. Vakaların yüzde 75’i erkek, yüzde 25’i kadındır. Yüzde 16.2’si yabancı uyruklu kişilerden oluşuyor. Vakalar en fazla 25-29 ve 30-34 yaş grubunda görülüyor. HIV vakalarının yüzde 52’si cinsel yolla bulaşmaktadır" diye konuştu. HIV enfeksiyonun dokunmak, tokalaşmak, sarılmak, aynı ortamdaki eşyaların ortak kullanımı ile bulaşmayacağını aktaran Süral, Birleşmiş Milletler 2015 yılı raporuna göre; dünyada 2015 yılı içinde yaklaşık 2.1 milyon kişinin HIV enfeksiyonuna yakalandığı, 36.7 milyon HIV taşıyıcısının bulunduğu ve 1.1 milyon kişinin AIDS nedeniyle yaşamanı yitirdiğini kaydetti. HIV enfeksiyonunun korunmasız cinsel ilişki ile bulaştığını, virüsün yine az sıklıkta da kan ve kan ürünleriyle ya da anneden bebeğe geçtiğini ifade eden Süral, şunları söyledi:



“Virüs ile temastan 15-30 gün sonra kanda virüse ait antikorların saptanması ile hastalık tanısı koyulabilmektedir. Diğer hastalıklardan farklı olarak belirti verip ortaya çıkmasına kadar geçen uzun bir sessiz hastalık evresi vardır. Günümüzde uygulanan ilaç tedavisi ile AIDS hastalığından ölümler azaldı ve AIDS ölümcül bir hastalık olmaktan çıktı. Unutulmaması gereken HIV enfeksiyonunun önlenebilir bir hastalık olduğudur. Diğer hastalıklarda olduğu gibi korunma önlemleri tedaviden çok daha etkili ve ucuzdur. Tek eşlilik, cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanımı, hastalığın cinsel yolla bulaşmaya karşı en güvenli ve basit korunma yoludur. Ayrıca damar içi madde kullanımı alışkanlığının önlenmesi ve tedavi edilmesi, ortak enjektör kullanımı risklerinin anlatılması riskli grupta HIV bulaşma riskini azaltmaktadır."



