Türkiye'deki AİDS'li sayısı belli oldu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 15 bin 54 kişinin HIV virüsü taşıdığı Türkiye’de AİDS’li hasta sayısının 1590 olduğunu açıkladı. Bakan Demircan, toplum profilindeki değişmeler nedeniyle vaka sayında artış trendi izlendiğini de bildirdi

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, HIV virüsü taşıyanlardaki artış ve AİDS vakalarını Sağlık Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi’nin verilerine göre 15-19 yaş aralığında liselerde HIV enfeksiyonunun artış gösterdiğini belirten Ömer Fethi Gürer, 2011 yılında 15-19 yaş diliminde 8 olan HIV virüsü sayısının 2016 yılında 49’a, 2011 yılında 62 olan 20-24 yaş dilimindeki HIV virüsü sayısının ise 201 yılında 276’ya çıkmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti. Ömer Fethi Gürer, bu rakamların sadece saptananlar için geçerli olduğunu belirterek, bu konuda inceleme, araştırma, eğitme ve önleme çalışması yapılıp yapılmadığını sordu.





1590 AIDS’Lİ VAR



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise ilk kez 1980'li yıllarda tanımlanan HIV Enfeksiyonunun o yıllardan bu yana tüm dünyada din, dil, ırk, cins, ülke ayırımı yapmadan yayılmaya devam ettiğini belirterek, “Ülkemizde, 1985 yılından 1 Aralık 2017 tarihine kadar doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirilen 15054 HIV ve 1590 AİDS vakası mevcuttur” dedi.





TOPLUMUN PROFİLİ DEĞİŞTİ, VAKA SAYISI ARTTI



Vaka sayılarındaki artışa vurgu yapan Bakan Demircan, “ülkemiz HIV/AIDS hastalığına yönelik uluslararası değerlendirmelerde düşük prevalanslı ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak, toplum profilindeki değişim, ülkemizin bulunduğu coğrafyadaki ve ekonomideki gelişmeler, göç trafiğinin artması neticesinde Türkiye'nin hedef ülke haline gelmiş olması, nüfus artışı, hastalığa ilişkin farkındalığın artması, tam ve tedavi hizmetlerindeki gelişmeler, sağlık kurumlarına erişimin artması nedenleri ile vaka sayılarında artış trendi izlenmektedir” diye konuştu.



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Vakaların en fazla görüldüğü yaş grubu Avrupa'da, Amerika'da ve ülkemizde 25-29 ve 30-34 yaş grubudur. İlk cinsel ilişki yaşının tüm dünya ülkelerine benzer şekilde ülkemizde de daha erken yaşlara doğru inmesi nedeniyle daha erken yaşlarda da vakalar tespit edilmeye başlanmıştır. Ülkemizde HIV/AIDS Kontrol Programı kapsamında, bugüne kadar başarılı adımlar atılmış; etkisi ve kapsamı giderek güçlenen kontrol programı yaş, cins ve toplumsal statü gözetilmeksizin yürütülmektedir” açıklamasında bulundu. Bakan Demircan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “2013 yılında basılmış olan HIV/AIDS Tanı Tedavi Rehberi ülkemizdeki ilk ve tek rehber olup söz konusu rehberi HIV/AIDS Rehberi olarak güncelleme çalışmaları sürdürülmektedir.



Hastalık ve tedavileri konusunda tıp fakültesi öğrencilerinin mezuniyet öncesi ve sonrasında çeşitli eğitim programları mevcuttur. Ayrıca, sağlık kurumlarının hepsinde mezuniyet sonrası hizmet içi eğitim programları uygulanmaktadır. Ülkemizde yalnızca sağlık personeline yönelik eğitimler kapsamında değil Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen örgün eğitim sistemi içerisinde, hastalık ve korunma yollan hakkında dersler de yer almaktadır. Örgün ve yaygın eğitim müfredatında bulunan konuyla ilgili bilgilerin güncellenmesi, basılı doküman desteğinin sağlanması, üniversiteler başta olmak üzere farkındalık ve bilgilendirme için tüm hedef gruplarda akran eğitimi dahil eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi çalışmaları yürütülmektedir. Gelecek için daha bilinçli gençler yetiştirmek amacıyla öncelikle gençlerin problemleri ve risklerini belirleme konusuna önem veren, etkili stratejiler ve eylem planları geliştirme çalışmaları devam etmektedir.”



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülke gündeminde yaşanan sorunların her geçen gün katladığını belirterek sağlık sorunlarında da ciddi gelişmeler olduğunu belirtti. Gürer, “Sayın bakan toplum profilinin değişmesini hastalığın sayısal artışı ile ilişkilendiriyor. 15 yıldır ülkeyi yöneten ve muhafazakâr anlayışı temsil eden AKP hükümetlerinin oluşan sorunlarda sorumluluğu büyüktür. Fuhuşun, kumarın, uyuşturucunun patladığı bu dönemde HİV gibi bir hastalığın dahi artışı toplumsal doku anlayışından çok hükümetin ülkeyi doğru ve iyi yönetememesinin bir yansımasıdır” dedi.