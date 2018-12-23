TÜRKKÖK Projesi için altyapı hazır

Ege Üniversitesi Kordon Kanı Hücre Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye’nin kordon kanı bankası olmayı hedefliyor. YÖK tarafından onaylanan ve konusunda Türkiye’de ilk örnek olan merkez, modernize edilerek hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, ‘‘Sağlık Bakanlığının Avrupa Birliği Projesi olan TÜRKKÖK Projesi kapsamında 30 bin adet kordon kanı saklanması planlanıyor. Üniversite olarak bu projeye talibiz ve bunun için gerekli fiziki alt yapımız bugün itibari ile tamamlandı. Hedefimiz milli kordon kanı projesi ile Ülkemize hizmet etmek. Merkezimizin yenilenen alt yapısı ile daha büyük hizmetler vereceğine inanıyorum. Merkezimizin bu günlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ’’ şeklinde konuştu.

Tıp ve Biyoteknoloji alanında yeni uygulamalar ile yeni bir çağın başladığını ifade eden Merkez Müdürü Prof. Dr. Mahmut Töbü ise ‘‘ Bu uygulamalarda en dikkat çekici gelişme hücre ve doku nakillerinde yaşanıyor. Yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda tedavide kullanılabilme umudu taşıyan insan hücre ve doku çeşitlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Günümüzde çok hızlı ilerleyen bu süreçte özellikle dikkat edilmesi gereken noktaların başında güvenlik, kalite, etkinlik ve etik değerler geliyor. Merkezimiz bu ilkeler üzerine inşa edildi. İyi Üretim Koşulları ( GMP) için gerekli düzeltmeleri de gerçekleştirdik. Bu özellikler ile merkezimiz kamuda, hücre ve doku tabanlı tedavi uygulamaları yapacak ilk merkez olma özelliğini kazanacak. Üniversitemizde 15 yıl önce başlayan hücre ve doku bazlı tedavi serüvenini hız kesmeden sürdüreceğiz’’ diye konuştu.

Merkezin Kordon Kanı ruhsatına sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Töbü, ‘‘ Bir sonraki hedefimiz ise hücre- doku çatı ruhsatı ile kalp kapağı bankası ruhsatı almak. Orta vadede ise hücre doku tabanlı ürünlerin elde edilmesini planlıyoruz’’ dedi.

Merkezin ilkleri

Ege Üniversitesi Kordon Kanı Hücre Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi, EÜ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalına bağlı olarak bir üniversite bünyesinde kurulan özel ve bağış amaçlı rutin saklama hizmeti veren Türkiye’nin ilk kordon kanı bankası olma özelliğini taşıyor. 2004 yılından beri hizmet veren merkez, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan ve konusunda Türkiye’de ilk örnek olan uygulama ve araştırma merkezi. Merkez, ayrıca Türkiye’de kamuda hem allojenik, hem de otology kordon kanı saklayan ve nakillerde kullanılmak üzere hazırlayan ilk ve tek merkez.